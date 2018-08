Anticipazione Una Vita | che fine ha fatto Elvira? La verità

Anticipazione Una Vita : Ursula ha una figlia segreta chiusa in manicomio : Anticipazioni Una Vita: Ursula confessa di avere una figlia, Blanca Nelle prossime puntate di Una Vita, Ursula fa una confessione davvero inaspettata. L’ex governante di Cayetana rivela in commissariato di avere una figlia, Blanca, chiusa in un manicomio lontano da Acacias. La donna è costretta a rivelare questo importante segreto per riuscire a dimostrare alla […] L'articolo Anticipazione Una Vita: Ursula ha una figlia segreta ...

Anticipazione Una Vita : Simon trova una donna morta - Arturo colpevole? : Anticipazioni Una Vita: Simon trova il corpo di Remedios, chi l’ha uccisa? La trama di Una Vita torna a tingersi di giallo. Nuovo inaspettato colpo di scena per la nota e amatissima soap opera spagnola di Aurora Guerra. A quanto pare, gli occhi non sono più puntati solo sulla malvagia Cayetana. Ora, anche Arturo sembra […] L'articolo Anticipazione Una Vita: Simon trova una donna morta, Arturo colpevole? proviene da Gossip e Tv.

Anticipazione Una Vita : Teresa decide di suicidarsi gettandosi nel vuoto : Una Vita anticipazioni: dopo la morte di Tirso, Teresa decide di suicidarsi Le anticipazioni rivelano che, nelle prossime puntate di Una Vita, Teresa non riesce a sopportare il grande dolore per la perdita di Tirso. La morte del bambino provoca nella maestrina forti momenti di angoscia. Inizialmente decide di uccidere Cayetana e corre al centro […] L'articolo Anticipazione Una Vita: Teresa decide di suicidarsi gettandosi nel vuoto proviene ...

Anticipazione Una Vita : Teresa punta una pistola contro Cayetana : Una Vita anticipazioni: Teresa vuole uccidere Cayetana Nelle prossime puntate di Una Vita vedremo una Teresa totalmente diversa da come l’abbiamo conosciuta. Con in mano una pistola, la dolce maestrina minaccia di morte Cayetana di fronte a tutti i vicini di Acacias 38. Scendendo nel dettaglio, la Sierra è convinta del fatto che Tirso sia […] L'articolo Anticipazione Una Vita: Teresa punta una pistola contro Cayetana proviene da ...

Anticipazione Una Vita : Pablo e Leonor tornano insieme? : Una Vita anticipazioni: Pablo e Leonor si riavvicinano ma i problemi tornano a tormentarli Pablo e Leonor di Una Vita tornano insieme? Questa è forse la domanda che in molti di voi si staranno chiedendo dopo il ritorno della giovane Hidalgo ad Acacias 38. Tra i due coniugi Blasco il matrimonio non procede a gonfie […] L'articolo Anticipazione Una Vita: Pablo e Leonor tornano insieme? proviene da Gossip e Tv.

Anticipazione Una Vita : Fernando e Cayetana avvelenano Teresa - la resa dei conti : Una Vita anticipazioni: Fernando e Cayetana avvelenano Teresa Stando alle anticipazioni di Una Vita, Cayetana convince Fernando a somministrare della droga a Teresa. L’uomo viene facilmente manipolato, ormai, dalla Sotelo Ruz, la quale gli rivela di volere solo il bene della sua amica. La dark lady dichiara di voler tenere l’amica lontana dai pericoli e […] L'articolo Anticipazione Una Vita: Fernando e Cayetana avvelenano ...

Anticipazione Una Vita : Elvira in convento - scandalo ad Acacias 38 : Una Vita anticipazioni: Arturo chiude Elvira in convento, Simon lo minaccia La trama che ruota attorno alla famiglia Valverde e al loro maggiordomo si fa sempre più intrigante. Ormai, tutti i telespettatori di Una Vita hanno compreso che l’amore tra Elvira e Simon è più forte di ogni altra cosa al mondo. Il burbero Arturo […] L'articolo Anticipazione Una Vita: Elvira in convento, scandalo ad Acacias 38 proviene da Gossip e Tv.

Il mondo dei narcos - i segreti del narcotraffico mondiale in una serie di doc presentati da Saviano. L’Anticipazione : Dopo Kings of Crime – che lo scorso anno ha raccontato le più pericolose organizzazioni criminali attraverso le vite di alcuni dei boss più potenti – Roberto Saviano torna sul Novedi con “Il mondo dei narcos” (lunedì 9 e 16 luglio alle 21:25). Saviano introduce e commenta una serie di documentari inediti sui signori della droga e la corruzione in Colombia e Messico, terre dei due narcos più famosi, Escobar e El Chapo. Le ...