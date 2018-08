Anteprima Caressa sfida subito Pardo Sky Calcio Club anticipato al 2 settembre

blogo

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Skyanticipa di due settimane. Il programma della domenica sera di Sky Sport condotto da Fabiosarebbe dovuto partire il 16, con il racconto notturno della quarta giornata di Serie A. L'esordio avverrà invece il 2.Non una mossa casuale, dato che lo stesso giorno prenderà il via su Canale 5 il nuovo Pressing di Pierluigi, già varato da Giorgia Rossi nella versione ‘Aspettando’.proporrà eccezionalmente una sorta di staffetta con SkyShow. Alessandro Bonan, infatti, continuerà ad andare in onda in seconda serata fino alla pausa per le Nazionali. Quella delsarà pertanto una puntata speciale per l'analisi del terzo turno, con avvio a pochi minuti dalla mezzanotte. Difficile non intravedere nella decisione la volontà di contrastare fin daPressing, non concedendo così troppo terreno ai rivali, senza dimenticare il terzo ...