Annega in piscina e trascina con sé l' amica che cercava di salvarlo | muoiono così 2

Si tuffa in piscina ma non sa nuotare e Annega. Morta l’amica che lo voleva salvare : Il 21enne non sapeva nuotare ed è entrato in acqua credendo fosse bassa a sufficienza. E l’amica, 19 anni, si è tuffata tentando di salvarlo. È Morta in ospedale

Asti - 21enne Annega in piscina. L'amica prova a salvarlo ma viene trascinata sott'acqua e muore : Una tragedia davanti agli occhi degli amici. Anzi, una doppia tragedia. Nell'Astigiano, precisamente in una villa di Castelnuovo Don Bosco, Marco Lipari, un giovane di 21 anni, si butta in piscina pur non sapendo nuotare. L'amica, Ilaria Adele di 19 anni, si tuffa per salvarlo, ma viene trascinata sott'acqua: morirà poche ore dopo all'ospedale Molinette di Torino.Secondo le prime ricostruzioni, Marco si è tuffato in acqua pensando che il livello ...

Asti - tragedia in piscina : Marco Annega a 21 anni e la sua amica Ilaria muore cercando di salvarlo : Marco Lipari, 21 anni, è annegato nella piscina di una villa di amici a Castelnuovo Don Bosco dopo essersi tuffato pur non sapendo nuotare. La sua amica, Ilaria Abele, di 19 anni, ha cercato di salvarlo ma è stata trascinata sott'acqua ed è morta poco dopo in ospedale. Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di capire la dinamica della tragedia.Continua a leggere

Sirmione - rischia di Annegare in piscina a 5 anni : salvato dal 118 al telefono : Sirmione , Brescia, , 22 agosto 2018 - Salvo grazie alle istruzioni del 118, dettate per telefono ai soccorritori improvvisati che si trovavano vicino a lui. Ieri mattina, un bambino inglese di 5 anni ...

Brescia : rischia di Annegare in piscina - rianimato bimbo di 5 anni : Milano, 21 ago. (AdnKronos) - Un bambino inglese di cinque anni ha rischiato di annegare nella piscina di un agriturismo a Sirmione, in provincia di Brescia, nel quale si trovava in vacanza con la famiglia. Il bimbo si è allontanato dai genitori, che lo hanno trovato pochi minuti dopo, immerso nella

Bimbo di 5 anni rischia di Annegare in piscina - grave : Un Bimbo di quasi 5 anni ha rischiato di annegare nella piscina del residence di Sirmione, nel Bresciano, dove alloggiava con la famiglia: i genitori non si erano accorti che il figlio era caduto in acqua. E’ stata una bambina a lanciare l’allarme vedendo il piccolo privo di sensi. Un uomo è intervenuto e ha rianimato il bambino, salvato dopo che era andato in arresto cardiaco. Sul posto elisoccorso e ambulanza: il bambino, intubato, ...

Ischia - bimbo rischia di Annegare in piscina ma è salvato in tempo : Un bimbo napoletano di 6 anni ha rIschiato di annegare in una piscina di un albergo di Forio d'Ischia, ma è stato soccorso da una cliente dell'hotel presente in quel momento e rianimato a bordo ...