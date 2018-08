Animali | “Sgozzati per la festa dell’Islam | è orribile Ora basta”

meteoweb.eu

: @Eleleo8 @RosannaRuscito dalla foto non vedo animali sgozzati. - mister_g_g : @Eleleo8 @RosannaRuscito dalla foto non vedo animali sgozzati. - macri54 : @POPOLOdiTWlTTER @LelloEsposito5 Vergogna Orlando. E dove sono gli animalisti? Le iene? Striscia?e Brambilla dov e?… - Alberto00766701 : RT @molumbe: @rubio_chef @matteosalvinimi Come fai a difendere una festa religiosa in cui gli animali vengono sgozzati coscienti!? Dopo “un… -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) “In queste ore la comunità islamica celebra ladel Sacrificio, che prevede lo sgozzamento di agnelli e capretti. Si tratta di un rituale inumano,, vergognoso, che porta solamente una scia di sangue e sofferenza. E, noi di Rivoluzionesta, non possiamo accettare che tutto questo venga perpetrato nella indifferenza delle istituzioni. Per questa ragione, condanniamo con forza questa “cerimonia” scandalosa dove muoiono tantiinnocenti, e chiediamo al governo nazionale e al Parlamento di lavorare con rapidità e concretezza per l’approvazione di una legge ad hoc: queste forme di violenza nei confronti deglidevono essere contrastate con ogni mezzo democraticamente a disposizione”. Così, in una nota, il segretario nazionale di Rivoluzionesta, Gabriella Caramanica. L'articoloper ladell’Islam, è. Ora ...