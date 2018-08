Animali | per 9 over 65 su 10 migliorano la vita

Animali : “Sgozzati per la festa dell’Islam - è orribile. Ora basta” : “In queste ore la comunità islamica celebra la festa del Sacrificio, che prevede lo sgozzamento di agnelli e capretti. Si tratta di un rituale inumano, orribile, vergognoso, che porta solamente una scia di sangue e sofferenza. E, noi di Rivoluzione Animalista, non possiamo accettare che tutto questo venga perpetrato nella indifferenza delle istituzioni. Per questa ragione, condanniamo con forza questa “cerimonia” scandalosa dove muoiono tanti ...

Animali : gli Ibis non sanno più migrare - al via progetto per reinsediarli in Italia : Qualche giorno fa è iniziata una missione che ha lo scopo di reinsediare in Italia la specie dell’Ibis eremita, un uccello migratore, che non sa più “migrare”: 31 esemplari sono partiti dal lago di Costanza, in Germania, seguendo un piccolo aereo ultraleggero, che mostra loro la strada, fino al lago di Orbetello, dove arriveranno fra due-tre settimane. Si tratta di un viaggio di 1000 km, attraverso le Alpi. Il progetto europeo ...

Emergenza per gli Animali che vivevano sotto a ponte Morandi : come aiutare | : Veronica Venezia è la coordinatrice dei soccorsi per gli animali delle famiglie sfollate e cura i mici della colonia felina "I gatti ferrovieri di Anna" rimasti nella zona rossa. Tra foto e annunci fake, l'elenco dei numeri e delle associazioni verificate per chiedere aiuto o donare cibo

Crollo ponte Genova - Enpa : emergenza anche per Animali : “Non c’è soltanto il cane estratto miracolosamente dalle lamiere dell’automobile. L’emergenza legata al Crollo del ponte Morandi – spiega Ente Nazionale Protezione animali – l’ha toccato direttamente tantissimi altri animali, quelli che fino al 14 agosto vivevano con i loro proprietari nelle case a ridosso del ponte e che da due giorni si trovano a vivere nella difficile condizione di ...

Il gatto Keba e gli altri Animali recuperati nelle case degli sfollati dal crollo del ponte di Genova : È stata Keba, una giovane tigrata, la prima gattina messa in salvo dai vigili del fuoco che, in queste ore, sono entrati nelle abitazioni sfollate nell’area del ponte Morandi, in Valpolcevera. Ci sono alcune decine di animali, gatti, ma anche cani, tartarughe, canarini e al momento - hanno spiegato i responsabili dei soccorsi al varco di via Fillak...

Crollo ponte Genova : in corso il recupero degli Animali nelle case degli sfollati : Keba è stata la prima gattina messa in salvo dai vigili del fuoco che, in queste ore, stanno entrando nelle abitazioni degli sfollati nell’area del ponte Morandi, a Genova. Recuperate decine di animali, come gatti, cani, tartarughe, canarini. Successivamente si passerà al recupero dei documenti dei residenti e dei loro ospiti. Impossibile per motivi di sicurezza fare entrare gli abitanti nelle loro case. L'articolo Crollo ponte Genova: in ...

Allarme puma nel Comasco - timore per bambini e piccoli Animali : Un paio di pollai assaltati, sindaci che raccomandano di tenere i cani al guinzaglio e fare attenzione nei boschi, e testimoni sicuri che sì, quel "verso strozzato e raggelante è proprio quello del puma, l'abbiamo confrontato su Internet", come riporta il quotidiano 'La Provincia di Como'. E c'è anche un video, pubblicato dai media locali e ritenuto "attendibile" dalle ...

Liberate tre civette e quattro assioli recuperati da Sos Animali Onlus

Salute : ecco perché le zanzare sono considerate gli Animali più letali del mondo : Le creature assetate di sangue considerate gli animali più letali sulla Terra potrebbero non essere quello che immaginate. Le zanzare sono le creature in grado di spezzare il maggior numero di vite, uccidendo più persone in un giorno rispetto a quanto fanno gli squali in un secolo. Quello che i fastidiosi insetti non hanno in dimensioni, lo recuperano nel numero di potenziali malattie che possono trasportare e diffondere rapidamente. Le zanzare ...

ZH : brucia fienile - morti 18 Animali - intossicate 7 persone : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Vaccini - Grillo : “Bambini devono farli - sospesa solo sanzione”. Taverna : “Sono come marchi per Animali” : Il ministro della salute Giulia Grillo replica alle polemiche sull'emendamento approvato in Senato: "L'obbligo sui Vaccini resta, abbiamo solo rinviato di un anno una delle fattispecie sanzionatorie". Intanto però l'Ordine dei medici si rivolge al Parlamento: "Lanciamo un appello al parlamento perché rispetti la scienza. L'emendamento non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni".Continua a leggere

Caldo infernale : Al Bioparco di Roma piscine e ghiaccioli per gli Animali : Roma – In questi giorni di Caldo eccezionale causato dall’anticiclone africano Nerone, gli animali del Bioparco vengono supportati dallo staff per affrontare le temperature bollenti. Nelle foto (CREDIT: Archivio Bioparco – Massimiliano Di Giovanni): Kasih, maschio di tigre di Sumatra, emerge dall’acqua dopo un bagno nella piscina naturale presente nell’area; l’elefante asiatico Lakshmi si fa il bagno nel vascone; gli ippopotami ...

Ondata di caldo record in Europa - tonnellate di pesci morti e divieti di balneazione : dopo gli incendi e i danni all’agricoltura - ecco gli effetti disastrosi su persone e Animali : L’Ondata di caldo che sta stringendo in una morsa grandi fasce dell’Europa è già responsabile di devastanti incendi e perdite delle colture. Ora i pesci d’acqua dolce potrebbero essere le prossime vittime. Alcune aree in Germania stanno soffocando nel caldo con 39°C. Fiumi come il Reno e l’Elba hanno assorbito così tanto calore che i pesci stanno cominciando a soffocare. Ad Amburgo, le autorità hanno raccolto dai laghetti almeno 5 tonnellate di ...

