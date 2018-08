Android 8 0 Oreo in arrivo a breve su LG Q6 e nei prossimi mesi su LG V20

Gente - l’attesa è finita : Honor 8 riceve Android 8.0 Oreo : È apparsa la luce in fondo al tunnel: la distribuzione di Android 8.0 Oreo su Honor 8 è partita, le prime notifiche sono arrivate agli utenti L'articolo Gente, l’attesa è finita: Honor 8 riceve Android 8.0 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Android 9.0 Pie Go Edition : in autunno l’os leggero di Google/ Più veloce e più sicuro rispetto ad Oreo : Android 9.0 Pie Edition: in autunno l’os leggero di Google. Più veloce e più sicuro rispetto ad Oreo nella stessa versione "go". L'annuncio di Mountain View nelle scorse ore(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 13:23:00 GMT)

Si chiama Palm Pepito ed è l’Android Oreo più piccolo al mondo : Pepito è lo smartphone del ritorno di Palm sul mercato ma non è quello che vi aspettate. E’ piccolissimo ed ha Android 8 Oreo Palm Pepito è il più piccolo smartphone con Android 8 Oreo Dopo la notizia di qualche giorno fa, Palm sta per ritornare sul mercato seriamente ma non con un dispositivo top […]

Ben 157 nuovissime emoticon con Android 9 Pie e loro significato - Emoji 11.0 e differenze con Oreo : Saranno ben 157 le nuovissime emoticon a disposizione con Android 9 Pie. Il sistema operativo nuovo di zecca di Google, analizzato nella giornata di ieri, include pure l'aggiornamento al nuovo standard Emoji 11.0 che prevede non solo nuove faccine ma un restyling di quelle che siamo stati abituati ad utilizzare con Android 8.0 Oreo. Qualche esempio? In apertura articolo l'immagina illustra 6 tra le nuovissime emoticon che saranno disponibili ...

Ecco quali dispositivi Samsung dovrebbero ricevere Android 8.0 Oreo entro i primi mesi del 2019 : In rete è trapelata la lista dei dispositivi di fascia medio-bassa di Samsung che riceveranno Oreo entro marzo 2019. Nonostante il rilascio di Android 9 […] L'articolo Ecco quali dispositivi Samsung dovrebbero ricevere Android 8.0 Oreo entro i primi mesi del 2019 proviene da TuttoAndroid.

Disponibile la LineageOS 15.1 ufficiale per i Google Pixel e Android Oreo Go Edition per Samsung Galaxy Tab E : Per quale motivo un possessore di Google Pixel o di Google Pixel XL dovrebbe abbandonare il canale gestito direttamente da Mountain View? L'articolo Disponibile la LineageOS 15.1 ufficiale per i Google Pixel e Android Oreo Go Edition per Samsung Galaxy Tab E proviene da TuttoAndroid.

Lenovo Moto G5 Plus riceve Android 8.1 Oreo in soak test in Brasile e in India : Inizia a venire a galla un nuovo major update per Lenovo Moto G5 Plus. Android 8.1 Oreo è infatti il protagonista di un nuovo soak test che Lenovo ha reso disponibile in Brasile e in India in queste ultime ore. Ciò vuol dire che l'attesa per il lancio ufficiale potrebbe essere piuttosto breve a questo punto. L'articolo Lenovo Moto G5 Plus riceve Android 8.1 Oreo in soak test in Brasile e in India proviene da TuttoAndroid.

Honor 8 si aggiorna ad Android 8.0 Oreo : ecco le novità e come installarlo : come vi avevamo annunciato qualche settimana fa, Honor 8 sta ricevendo Android 8.0 Oreo. La data fissata dall'azienda per il rilascio dell'aggiornamento è il 31 luglio e la promessa è stata mantenuta. L'articolo Honor 8 si aggiorna ad Android 8.0 Oreo: ecco le novità e come installarlo proviene da TuttoAndroid.

È possibile installare Android 8.0 Oreo su Honor 6X con questa semplice guida : Volete installare Android 8.0 Oreo con la EMUI 8.0 sul vostro Honor 6X? Ecco una guida lunga ma decisamente semplice da seguire. L'articolo È possibile installare Android 8.0 Oreo su Honor 6X con questa semplice guida proviene da TuttoAndroid.

ASUS ZenFone 3 Max si aggiorna ad Android 8.1 Oreo con ZenUI 5.0 : ASUS ZenFone 3 Max (ZC553KL) si aggiorna ad Android 8.1 Oreo con ZenUI 5.0 e nuove patch di sicurezza: la versione 15.0200.1807.406 è in fase di distribuzione! L'articolo ASUS ZenFone 3 Max si aggiorna ad Android 8.1 Oreo con ZenUI 5.0 proviene da TuttoAndroid.

Android Oreo passa il 10% di adozione a livello globale : Rischio crescente E il rischio è quello di popolare il mondo di dispositivi non aggiornati. In quel caso, è molto più semplice per gli hacker approfittare di falle e bug del sistema per lanciare ...

Samsung potrebbe aggiornare otto suoi Galaxy ad Android Oreo nel mese di dicembre : In base ad alcuni leak trapelati recentemente, Samsung potrebbe aggiornare ad Android Oreo otto suoi Galaxy nel mese di dicembre. L'articolo Samsung potrebbe aggiornare otto suoi Galaxy ad Android Oreo nel mese di dicembre proviene da TuttoAndroid.

Android Oreo per Samsung Galaxy A - C e J : timeline aggiornamento dall’India : Alcuni Samsung Galaxy appartenenti alle linee A, C e J, così come appena riportato da 'SamMobile', potrebbero non ricevere l'aggiornamento ad Android Oreo 8.0 prima del mese del prossimo dicembre. Un periodo di tempo di certo un po' lungo, che alcuni non si attendevano. Il produttore asiatico ha spesso impiegato più di quanto si potesse immaginare nell'aggiornare i suoi dispositivi più economici, e lo stesso potrebbe accadere per alcuni dei ...