Andrea Iannone | da Aprilia a Belén e ritorno

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Di quest’anno ricorderà… «Sicuramente Austin. Nel 2018 siamo andati bene in prova ma abbiamo sofferto in gara. Per questo, quel podio mi ha dato un senso di liberazione. Ma è un istante, la vittoria passa subito, c’è sempre bisogno di proiettarsi subito in avanti». Cosa l’ha attirata dell’? «È una delle case più vincenti del motociclismo, credo nelle sue potenzialità, portarla in alto è una grande sfida. Ci sarà tanto da fare, ma per me le cose non sono mai state facili, quindi sono abituato alle situazioni in cui c’è da costruire. Anche quando arrivai in Ducati la situazione era complessa, ma siamo riusciti a fare una grande moto, a riportarla alla vittoria. E quella in Austria del 2016 rimane la mia gara più bella». È vanitoso? «Ma certo che sono vanitoso, come tutti, e chi lo nega sta mentendo. Il problema ce l’ha chi non potrebbe permettersi di esserlo, ma lo è lo ...