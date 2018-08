Ancora un' aggressione omofoba | picchiato un giovane a viale Marconi

Ciclismo - Ancora guai per Ullrich : arrestato per aggressione a una escort : ROMA - Jan Ullrich finisce di nuovo nei guai. Secondo i media tedeschi, l'ex corridore è stato arrestato all'alba in un hotel di lusso a Francoforte dopo aver aggredito e ferito una escort. Il ...

Niccolò Bettarini mostra le cicatrici dell'aggressione su Instagram. "Ribellarsi Ancora" : Niccolò Bettarini ha tolto il tutore e mostra su Instagram le cicatrici dell'aggressione. È trascorsa qualche settimana da quando il figlio di Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano è stato accoltellato all'uscita dalla discoteca Old Fashion da Milano e da allora i follower sui social sono stati costantemente aggiornati sulle condizioni del ragazzo. Il 19enne ora sta bene e si gode le vacanze al mare a Viareggio. ...

Niccolò Bettarini dopo l'aggressione "Volevano uccidermi"/ “Darei la vita per i miei amici - lo rifarei Ancora” : Niccolò Bettarini racconta i momenti drammatici dell'aggressione fuori del locale Old Fashion e spiega di essere disposto a dare la vita per i suoi amici. La reazione di mamma e papà.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 17:03:00 GMT)

Napoli - Ancora un'aggressione nel quartiere Vasto : 15enne presa a pugni da un extracomunitario : Questa sera intorno alle 19:00, una ragazza di 15 anni è stata presa a pugni in faccia da un extracomunitario nel quartiere Vasto, a Napoli. L"accaduto si è verificato mentre la 15enne era in compagnia della madre al Corso Novara. Improvvisamente l'extracomunitario si è scagliato con violenza nei confronti della giovane, sembrerebbe, senza alcuna motivazione. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 per medicare la ragazza, che fortunatamente ...

Stash parla Ancora dell’aggressione/ Il leader dei The Kolors : “C’era gente… ma non è intervenuto nessuno!” : Stash parla ancora dell’aggressione dopo avere difeso una donna picchiata dal suo fidanzato: il leader dei The Kolors, “C’era gente… ma non è intervenuto nessuno!”.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 15:27:00 GMT)

Ancora un'aggressione contro il 118 : 'Infermiera spintonata per le scale' : 'Napoli, l'ennesima aggressione ai danni dell'equipaggio 118: è la numero 45 dall'inizio dell'anno'. L'episodio viene denunciato sulla pagina Facebook dell'associazione Nessuno tocchi Ippocrate. 'Ieri ...