Ancora un caso di meningite | colpita una donna di 70 anni

Le misure della polizia di Los Angeles per il caso Asia Argento : X Factor 12 Ancora a rischio : La polizia di Los Angeles rende note le misure sul caso Asia Argento, volte a dei dovuti accertamenti dopo le dichiarazioni comparse sul New York Times nella giornata del 20 agosto. La comunicazione è arrivata direttamente dai canali ufficiali dell'ufficio dello sceriffo, che intende vederci chiaro dopo lo scoop di NYT che ha fatto il giro del mondo. Si tratta quindi di sentire le parti in causa, Asia Argento e Jimmy Bennett, conosciutisi ...

Caso Diciotti - il governo tuona : "Malta Ancora inqualificabile" : È ancora braccio di ferro tra Italia e Malta sul Caso della nave Diciotti. La nave della guardia costiera italiana la notte tra mercoledì e giovedì ha soccorso un barcone con 190 migranti a bordo e con il motore in avaria. Il comando italiano si è attivato immediatamente per far sbarcare 13 persone per ragioni sanitarie, lasciandone 177 a bordo. La situazione tra i naufraghi era drammatica. Sette persone necessitavano di soccorso medico urgente ...

Ancora un caso di molestie in metro a Milano - arrestato un 30enne : Ancora un caso di molestie in metro a Milano, arrestato un 30enne È accaduto intorno alle 11.30 dell'8 agosto sulla linea gialla. L'uomo non ha esitato ad avvicinare la ragazzina, che si trovava in compagnia della madre. Si tratta del terzo episodio avvenuto in pochi giorni nel capoluogo lombardo Parole ...

Castellammare - Incidente SS145 - due ragazzi Ancora in coma. Gravi le condizioni di un 28enne di Casola : SS145 paralizzata per tutto il pomeriggio

Venezia e il caso Coen - ha Ancora senso distinguere tra film e serie tv? : Con il Festival di Venezia che si avvicina, e la polemica poche-donne-sì, poche-donne-no scoppiata dopo l’annuncio della selezione ufficiale, a causare l’alzata di sopracciglio di molti addetti ai lavori o appassionati è stata un’altra questione: fratelli Coen. Quando è arrivato l’annuncio che il film originale Netflix del celebre duo sarebbe stato in concorso in molti (io) sono caduti dal pero, chiedendosi: ma non era una serie tv? E infatti, ...

Nuova giunta a Casoria : al sindaco l'interim al Bilancio. Pd Ancora diviso : Casoria. La tanto attesa fumata bianca è arrivata : c'è la Nuova giunta ma non ancora l'intesa completa nella maggioranza guidata dal sindaco democrat, Pasquale Fuccio. Il rimpasto nell'esecutivo è ...

Dmitry Krivitsky - lo strano caso del dissidente russo arrestato a Cortina : domanda di asilo Ancora pendente in Francia - in carcere in Italia : In Francia aspetta risposte sulla sua domanda di asilo come perseguitato politico. In Italia invece viene arrestato. Lo strano caso di Dmitry Krivitsky, ex senatore russo in disaccordo con Putin sulla guerra in Crimea, arrestato oggi a Cortina dove si trovava in vacanza, evidenzia come l'Ue non sia unita sul riconoscimento dell'asilo politico ai cittadini extraeuropei. Eppure dovrebbe esserlo "sulla base dell'articolo 78 del Trattato di ...

Casoria - Ancora dimissioni in giunta : lascia l'avvocato Cassettino : Casoria - ancora un forfait in giunta: si è dimessa l'avvocato Stella Rosaria Cassettino, nominata in quota Pd. 'Ho sentito il dovere di fare un passo indietro - scrive Cassettino nella sua lettera di ...

Caso Parma e Frosinone - il Palermo chiede giustizia : “Serie A Ancora possibile” : Il Palermo chiede a gran voce la promozione nel campionato di Serie A, due le situazioni delicatissime, quelle che riguardano la gara di ritorno dei playoff di Serie B contro il Frosinone ed il Caso Parma. Per quanto riguarda la gara contro il Frosinone la prima decisione è stata quella di rigettare la richiesta di 0-3 a tavolino ma il club rosanero ha presentato ricorso, poi c’è la situazione delicata del Parma che rischia la ...