Ancona | clochard rumeno arrestato | stupri nel bagno dell’ospedale

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Degrado e violenze all"ospedale Torrette di, diventato ormai da tempo luogo privilegiato di rifugio per numerosidella zona.Nel primo pomeriggio di ieri un blitz da parte dei carabinieri, che si sono presentati nella struttura ospedaliera per trarre in arresto un uomo, davanti allo sguardo attonito di decine di persone presenti.Il fermato è un cittadino di nazionalità rumena di 35 anni, uomo senza fissa dimora tra gli occupanti abusivi della struttura, su cui la procura stava conducendo da tempo delle indagini. L"investigazione era volta a far chiarezza sull"accusa di violenze sessuali rivolta aldalla sua vittima, una donna che avrebbe raccontato di aver subito numerosi abusi, anche all"interno dei bagni dello stesso ospedale. La vittima, una donna italiana di 41 anni anch"ella, si è decisa a denunciare il suo aguzzino dopo le tante vessazioni subìte. ...