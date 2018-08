Analisi Tecnica | indice Nikkei 225 del 22 08 2018

Analisi Tecnica : BTP Future del 21/08/2018 : Chiusura del 21 agosto Apprezzabile rialzo per il Future sul principale titolo di Stato Italiano , in guadagno dello 0,78% sui valori precedenti. Le tendenza di medio periodo del Future sul BTP si ...

Analisi Tecnica : indice DAX-30 del 20/08/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Allunga il passo rispetto alla seduta precedente il principale indice di Francoforte , portandosi a 12.360. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in ...

Analisi Tecnica : Shanghai Index del 20/08/2018 : Chiusura del 20 agosto Apprezzabile rialzo per lo SSE di Shanghai , in guadagno dell'1,11% sui valori precedenti. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 2.