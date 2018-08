Ambiente | balneazione nuovamente consentita tra Ardea e Torvaianica

Ambiente - Alessandria : balneazione vietata nel torrente Piota : In provincia di Alessandria la balneazione è vietata nel torrente Piota, a Silvano d’Orba: il sindaco Ivana Maggiolino ha firmato l’ordinanza “dopo che Arpa Piemonte ha segnalato la presenza di materiale galleggiante marrone maleodorante, assimilabile a materiale di origine fecale“. Il provvedimento resterà in vigore “in attesa della valutazione qualitativa delle acque e fino a nuove disposizioni“. L'articolo ...

Ambiente : revocato il divieto di balneazione a Monterosso : Il Sindaco di Monterosso al Mare ha revocato il divieto di balneazione ordinato il 14 agosto a seguito dei rilievi quotidiani dell’Arpal che avevano fatto registrare livelli oltre la norma di inquinamento nella zona di mare del Golfo delle Cinque Terre di Monterosso, fra la Punta del Mesco e il parcheggio di Fegina a pochi metri dalla spiaggia della roccia del Gigante. La revoca è stata disposta oggi a seguito degli ultimi rilievi che ...

Ambiente - Campania : divieto di balneazione tra Licola e Cuma : Un provvedimento urgente è stato adottato dal sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, per vietare la balneazione nel tratto di mare tra Licola e Cuma. L’ordinanza di divieto è stata emessa in seguito ai rilievi dell’Arpa Campania del 9 agosto scorso in cui è emersa la presenza di batteri fecali superiori ai limiti di soglia, nel tratto di mare individuato come Stazione Marittima di Licola, nei pressi della foce del depuratore di ...

Ambiente - Calabria e Sicilia : eccellente qualità delle acque di balneazione del Tirreno e dello Jonio meridionale : I recentissimi episodi di mare sporco sui litorali dello Jonio e del Tirreno cosentino e anche per pochi giorni in alcuni punti dello Jonio e della Costa degli Dei con la più sviluppata economia del mare della Regione ripropongono la necessità di provvedimenti adeguati per la salvaguardia e valorizzazione del grande patrimonio costiero calabrese. Un patrimonio che rappresenta il 20% dei litorali più preziosi dell’intero Bel Paese ma che viene ...

Ambiente - Calabria : balneazione 2018 - punto non conforme nel comune di Corigliano-Rossano (CS) : Il Servizio Acque del Dipartimento provinciale Arpacal di Cosenza ha comunicato al Sindaco e contestualmente al Ministero della Salute ed alla Regione Calabria, “la non conformità dei risultati delle analisi dei campioni prelevati in data 31.07.2018 in loc. Momena, coordinate geogr. LAT.39°37.234N – LONG.16°37.964 in cui è stato riscontrato un valore di Escherichia coli SUPERIORE ai limiti del D.Lgs. 116/08. Sarà compito del comune ...

Ambiente - Calabria : balneazione 2018 - tornano conformi i punti di Pizzo e Vibo Valentia : Il servizio tematico Acque del dipartimento provinciale di Vibo Valentia ha comunicato questa mattina ai Comuni di Pizzo e Vibo Valentia, nonché a Ministero della Salute e Regione, il ritorno alla conformità dei punti che venerdì scorso avevano dato esito negativo. I tratti di mare individuati dalle denominazioni “Porticciolo “ a Pizzo, e “Fosso industriale Portosalvo” e “200 metri a destra del torrente Trainiti” sono quindi nuovamente ...

Ambiente - Calabria : balneazione 2018 - punti non conformi nella provincia di Vibo Valentia : ll servizio tematico Acque del Dipartimento provinciale di Vibo Valentia dell’Arpacal ha trasmesso questa mattina ai Comuni di Pizzo Calabro, Vibo Valentia e Tropea il risultato delle analisi delle acque di balneazione effettuato il 25.07.2018 che hanno dato esito di non conformità rispetto ai parametri previsti dal decreto legislativo 116 del 2008. Si tratta dei punti: Comune di Pizzo Calabro: punto di prelievo denominato Porticciolo (Numind ...

Ambiente - Calabria : balneazione 2018 - ritorna conforme il punto Cocca di Briatico : Il servizio tematico Acque del dipartimento provinciale di Vibo Valentia ha comunicato questa mattina al Commissario straordinario del Comune di Briatico, al Ministero della Salute e alla Regione, il ritorno alla conformità del punto in località Cocca che nei giorni scorsi aveva dato esiti non conformi ai limiti previsti dalla normativa. Le analisi suppletive, infatti, hanno dato, sia per Escherichia coli e sia Enterococchi, valori vicini allo ...