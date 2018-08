Amazon lancia il servizio Consegna oggi anche a Roma

Amazon lancia a Roma la consegna in giornata per tutti i clienti : Dopo Milano, Amazon lancia anche a Roma consegna Oggi, il servizio che prevede la consegna in giornata di oltre un milione di prodotti, senza costi aggiuntivi per i clienti Prime. L'articolo Amazon lancia a Roma la consegna in giornata per tutti i clienti proviene da TuttoAndroid.