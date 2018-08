uominiedonnenews

: Alta tensione tra Gemma Galgani e la redazione di Uomini e Donne!: - UominiDonneNews : Alta tensione tra Gemma Galgani e la redazione di Uomini e Donne!: - PolAlberto : Viaggio ad alta tensione per un conducente Ctp: sul bus con un giovane ubriaco e sporco di sangue - armandoargiro82 : @valteroma @AnnaCRanieri Vanno appesi ai cavi dell’alta tensione -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Interessanti novità e colpi di scena potrebbero riservarci alcuni dei protagonisti indiscussi del trono over die Donne, come. La dama sembra abbia lanciato un ultimatum alla, ma quale sarà il suo destino all’interno del programma? Mancano ormai pochi giorni all’inizio della nuova edizione die Donne e non si fanno attendere di certo i rumors e le anticipazioni, riguardanti non soltanto il trono classico ma che quello over. A far parlare di sé, come sempre del resto, è, la dama 68enne die Donne, che pare abbia dato segnale di voler cambiare qualcosa, in quella che è la sua avventura televisiva, che dura ormai in quello studio da molti anni. Ma cosa sta succedendo realmente? La bionda corteggiatrice di Torino, pare che abbia lanciato una sorta di ultimatum alladie Donne. Si tratterebbe, più che ...