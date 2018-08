All’Arena di Verona in scena la “Carmen” con il nuovo allestimento di Hugo de Ana

Una serata con Andrea Bocelli a Verona : come vincere l’incontro con il Maestro in occasione del concerto All’Arena : Alcuni fan potranno partecipare ad un incontro con Andrea Bocelli a Verona, in occasione del concerto-evento in programma per il prossimo 8 settembre all'Arena. I biglietti per assistere allo spettacolo sono disponibili in prevendita su TicketOne e nei punti vendita autorizzati di tutta Italia ma alcuni fan dell'artista potranno incontrarlo in forma privata. Per essere tra i fortunati che conosceranno il Maestro è necessario partecipare alla ...

Scaletta di Zucchero Wanted tutta un’altra storia All’Arena di Verona e su Canale 5 il 12 agosto : Zucchero Wanted tutta un'altra storia è lo speciale del concerto-evento che Zucchero ha tenuto all'Arena di Verona. Il concerto verrà trasmesso in replica stasera - domenica 12 agosto - su Canale 5. In Scaletta i migliori successi del cantautore italiano, da Partigiano Reggiano a 13 buone ragioni passando per Baila, Vero nero e i pezzi storici del suo repertorio passato. I successi recenti di Zucchero si mescolano a quelli più recenti, ...

Calcutta : la prima volta All’Arena di Verona : E così, anche Edoardo D’Erme, in arte Calcutta, lunedì 6 agosto ha cantato per la prima volta all’Arena di Verona. Non era nei suoi piani e neanche nelle sue intenzioni. Ce lo aveva detto: «Non li avrei fatti questi concerti, non così. Ho litigato con il mio staff. C’è troppa responsabilità in quei luoghi e troppa gente che penserà male». LEGGI ANCHECalcutta: «Quasi quasi scappo dal palco» Non possiamo sapere se qualcuno ha pensato male davvero, ...

Scaletta di Calcutta All’Arena di Verona il 6 agosto : info utili su biglietti e sciarpa omaggio : Calcutta all'Arena di Verona si esibirà stasera, lunedì 6 agosto 2018. La tappa del tour estivo arriva dopo quella di luglio allo Stadio Francioni della sua città Natale, Latina, ed è l'ultima in programma per i mesi più caldi dell'anno. La tournée di Calcutta riprenderà nell'inverno del 2019 per alcuni concerti nei palasport della penisola già annunciati. Calcutta all'Arena di Verona si esibirà oggi dalle ore 20.15. I fan in possesso del ...

Fiorella Mannoia All’Arena di Verona : grande musica per il sabato sera di Canale 5 - ecco quando in TV : Continuano i sabato all’insegna della musica su Canale 5. Uno dei prossimi concerti trasmessi sarà quello di Fiorella Mannoia all’Arena di Verona. Intorno alla metà di agosto i telespettatori dell’ammiraglia potranno trascorrere una piacevole serata all’insegna della buona musica. Dopo Amiche in Arena, con Loredana Bertè, la stessa Mannoia, Emma, Elisa, Alessandra Amoroso e Noemi, anche la Mannoia avrà la sua serata da ...

Scorpions All’Arena di Verona il 23 luglio : scaletta - orari e ultimi biglietti : Gli Scorpions all’Arena di Verona si esibiranno stasera, lunedì 23 luglio 2018, nell’ambito della loro tournée mondiale. L’inizio dello spettacolo è fissato alle ore 20.00 nell’anfiteatro scaligero. Sono ancora disponibili in prevendita su TicketOne.it e nei punti autorizzati dislocati in tutta Italia gli ultimi biglietti di posto numerato e non numerato per assistere al concerto. Il settore della gradinata non numerata è disponibile al ...

Calcutta - dai concerti nei bar All’Arena di Verona - in due dischi : conversazione col cantautore che odia settembre e ama il basilico : Chiudere gli occhi e pescare una parola dall’inconscio, così come la suggerisce il caso. Così come potrebbe fare Raymond Queneau, lo scrittore e poeta francese. Oppure qualcuno che, come lui, ama acciuffare le parole da una qualche profondità e portarle in superficie. Calcutta, per esempio, il cantautore di Latina che in due dischi è riuscito a conquistare l’Arena di Verona. Edorado D’Erme, nome all’anagrafe, con il suo ...

Lenny Kravitz All’Arena di Verona il 16 luglio : scaletta - ultimi biglietti in prevendita e prossimi concerti in Italia : Atteso per stasera il concerto di Lenny Kravitz all’Arena di Verona. Il monumentale anfiteatro si prepara ad accogliere un tutto esaurito di fan impazienti. L’artista sigla il suo arrivo in Italia con un sold out in una delle location più suggestive del nostro panorama, da tempo consacrata tempio della musica. Quella del capoluogo veneto tuttavia è sola la prima delle date Italiane. Dopo il benvenuto di stasera, il tour proseguirà infatti ...

Scaletta dei Deep Purple All’Arena di Verona il 9 luglio : ultimi biglietti in prevendita su TicketOne : I Deep Purple all'Arena di Verona sono attesi in concerto stasera, lunedì 9 luglio, in occasione della loro prima data italiana del Deep Purple InFinite Tour. La band inglese, fra le più influenti in assoluto nel panorama rock mondiale, dopo il successo del tour della scorsa estate e sulla scia del loro nuovo album InFinite, uscito lo scorso aprile, è in Italia, a luglio, con due appuntamenti in due location differenti: Verona e ...

Scaletta 40 anni che ti amo - Umberto Tozzi All’Arena di Verona su Rete4 il 1° luglio in replica : gli ospiti : Umberto Tozzi all'Arena di Verona si è esibito per il concerto-evento 40 anni che ti amo, per festeggiare i 40 anni di successo della canzone Ti Amo. Tanti gli ospiti che ha accolto sul palco dell'Arena di Verona lo scorso 14 ottobre, da Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri a Raf. Presenti anche Al Bano, Fausto Leali e Marco Masini per alcuni duetti memorabili. L'evento, inizialmente in programma a settembre, è stato posticipato di circa un ...

Rai : a settembre Bocelli and friends All’Arena Verona con show sull’opera : Milano, 27 giu. (AdnKronos) – Andrea Bocelli torna protagonista all’Arena di Verona con ‘La Notte di Andrea Bocelli’, uno show di musica e solidarietà condotto da Milly Carlucci con oltre 400 artisti, ospiti internazionali, l’orchestra e il coro dell’Arena di Verona, che andrà in onda domenica 9 settembre in prima serata. E’ quanto emerge dalle novità dei palinsesti autunnali Rai, presentati oggi a ...

Tedua/ Dalla giungla urbana di Cogoleto All’Arena di Verona (Wind Music Awads 2018) : Tedua, l'artista hip hop reduce dal grande successo del suo album "Mowgli", pronto a festeggiare il primo disco d'oro della sua carriera (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 23:55:00 GMT)