Alga tossica a Trapani | revocato divieto balneazione

Alga tossica : divieto balneazione sul lungomare di Trapani : Il Comune di Trapani ha disposto il divieto di balneazione nella zona “Tonnara Tipa” sul lungomare Dante Alighieri, per la presenza di un’ Alga tossica . Il provvedimento e’ stato adottato dopo i risultati delle analisi condotte dell’Arpa. L'articolo Alga tossica : divieto balneazione sul lungomare di Trapani sembra essere il primo su Meteo Web.

Alga tossica - l’Arpa Puglia : “Non ci sono emergenza - le coste sono sicure” : “L’Alga tossica non è un problema ostativo alla frequentazione del mare pugliese”. Lo ha spiegato il direttore scientifico di Arpa Puglia, Nicola Ungaro, nell’ambito della conferenza stampa di presentazione del report di Legambiente sullo stato di salute delle coste pugliesi. Ungaro ha sottolineato che “l’Alga tossica è una criticità che non deve creare allarmismo“. Si tratta di una microAlga non ...