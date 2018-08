Alessandro D’Amico si dimentica di Alex Migliorini Uomini e Donne | il litigio trash e la

Ilaria D’Amico lascia Sky Calcio Show : il nuovo conduttore è Alessandro Bonan : Chi è il nuovo conduttore di Sky Calcio Show? Alessandro Bonan Sky ha scelto l’erede di Ilaria D’Amico. Sarà il giornalista Alessandro Bonan a prendere il timone di Sky Calcio Show, lo storico programma della pay per view incentrato sul campionato di Calcio di Serie A. Per Bonan si tratta di un ritorno a casa: […] L'articolo Ilaria D’Amico lascia Sky Calcio Show: il nuovo conduttore è Alessandro Bonan proviene da Gossip e ...

News Uomini e Donne - Alessandro D'Amico : "Alex ha baciato Richard per ripicca" : News Uomini e Donne, Alessandro D'Amico parla del bacio di Alex a Richard: "Ha agito per ripicca" La storia tra Alex Migliorni e Alessandro D'Amico, rispettivamente tronista e corteggiatore del Trono gay di Uomini e Donne, è giunta al capolinea ormai da tempo. La relazione è finita per un motivo ben preciso. Alessandro ha ricominciato

Uomini e donne - Alex Migliorini : 'Alessandro D'Amico mi ha deluso' : "Mi ha deluso e, adesso come adesso, non riuscirei mai ad avere nessun tipo di rapporto con lui. L'ho anche bloccato su Instagram. Abbiamo vite diverse e separate". Alex Migliorini racconta in un'intervista a Uomini e donne magazine che cosa è successo dopo la rottura con Alessandro D'Amico, scelto nello studio del dating show di Canale 5. I due si sono lasciati in primavera per volere di Alessandro, che si era