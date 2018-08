AL CASTELLO DELL' ABATE AL VIA LA 7EDIZIONE DELLA RASSEGNA IL LUOGO

L'ANTICA ARTE DELLE LUMINARIE INCONTRA L'IMMAGINAZIONE DI MIMMO PALADINO SULLE MURA DEL CASTELLO DI GALLIPOLI : ... oltre a numerose collettive di artisti e fotografi pugliesi e non, concerti, spettacoli, presentazioni, visite teatralizzate e eventi privati. Il CASTELLO è diventato un polo di attrazione aperto e ...

Pesaro - via a Magic Castle. Il CASTELLO di Gradara diventa il Regno della Fantasia : ... offre performance e spettacoli ispirati alla tradizione della Commedia dell'Arte e al Carnevale di Venezia. Saranno di scena a Gradara con le loro coloratissime ballerine , ogni costume è realizzato ...

Premio Ravera - un antipasto al CASTELLO della Rancia con Enzo Gragnaniello : Protagonista la grande musica grazie alla partecipazione di importanti artisti e personaggi del mondo dello spettacolo italiano. Su tutti Enzo Gragnaniello , rappresenta una delle voci più belle di ...

White Castle - sabato 21 al CASTELLO della Leonessa di Montemiletto. : A fare da cornice alla serata, gli spettacoli di luce e fuoco allestiti dall'Opera Circus Animation, agenzia di 'nouveau cirque' alla francese, che porterà la storica arte circense ed il teatro delle ...

“Una valigia più Ligera” - romantica epopea su Milano in scena nel cuore della città : domenica 15 luglio al CASTELLO Sforzesco : La romantica epopea di una Milano che rinasce sarà in scena al Cortile delle armi del Castello Sforzesco, domenica 15 luglio. “Una valigia più Ligera” è il titolo dello spettacolo teatrale del giornalista e scrittore Piero Colaprico che racconterà “la Milano del dopoguerra, la memoria che resta, la Ligera” (definizione gergale della criminalità organizzata). Gli attori-cantanti Valerio Bongiorno e Virginia Zini, i ...

A Udine la notte della Festa in CASTELLO : Sarà l'evento dell'estate 'La Festa in Castello' di venerdì 13 luglio a Udine , apertura casse alle 17, apertura porte alle 19, inizio concerti ore 19:30 con dj Set di apertura Funkabit, una serata - ...

SANANDA MAITREYA - il 17 luglio dal vivo nel CORTILE DELLA ARMI delCASTELLO SFORZESCO di Milano : 'Nel sollevare le nostre voci per raggiungere il coro del mondo - racconta SANANDA MAITREYA - punteremo i nostri strumenti verso le stelle che brillano luminose attraverso gli occhi dell'amore e ...

La musica "colta" diventa voce delle antiche tradizioni nordiche al CASTELLO di Racconigi : Il concerto previsto per sabato 14 luglio alle 18 presso il castello di Racconigi , Cuneo, e inserito in Kalendamaya - festival internazionale di cultura e musica antica , decima edizione, è ...

Reggio Calabria : inaugurata al CASTELLO Aragonese la mostra 'Le Figure dello Stretto' [FOTO] : Opere artigianali a misura d'uomo magistralmente realizzate in questi anni dal teatro "Le Rane" nell'ambito di numerosi spettacoli di livello nazionale, hanno catalizzato l'attenzione di grandi e ...

CASTELLO ESTENSE - Mercoledì 11 luglio alle 21.15 trasferita la sede dell'appuntamento di 'Lirica in CASTELLO' : 'Nabucco' in scena al Teatro Comunale Abbado anziché in CASTELLO 10-07-2018 / Giorno per giorno Si terrà al Teatro Comunale di Ferrara Mercoledì 11 luglio 2018 alle 21.15 la recita di "Nabucco" ...

Il nuovo calciatore della Juventus Emre Can in Piazza CASTELLO a Torino attende… Cristiano Ronaldo [FOTO] : 1/12 Alberto Gandolfo/LaPresse LaPres ...

Alice nel Paese delle meraviglie al CASTELLO di Udine : Domenica 8 e lunedì 9 luglio alle ore 21, al Castello di Udine arriveranno i personaggi di Alice nel Paese delle meraviglie interpretati dagli attori di Anà-Thema e del Dodicesimo Campus ...

CASTELLO - chiese e piazze pronte ad ospitare gli eventi dell'estate : ... percussioni, , contemporaneamente nel Rivellino del Castello il galà conclusivo "Buon Compleanno Marius", mentre con mezz'ora d'inizio di anticipo , alle ore 20.30 rispetto agli altri spettacoli ...