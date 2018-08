Agente allatta bebè abbandonato | promossa

Agente allatta il figlio affamato di un'arrestata ed è promossa : Un gesto d'amore che le è valso una promozione. Lo ha compiuto lo scrso 14 agosto una poliziotta argentina, Celeste Ayala, ed è stato raccontato dal quotidiano Clarìn. L'Agente era in servizio nell'ospedale Sor Marìa Ludovica a Buenos Aires quando sono arrivati sei bambini, tutti figli di una donna appena arrestata. I ragazzini erano tutti malnutriti, in particolare il più piccolo, di appena sei mesi. Così, non potendo fare altro, l'Agente Ayala ...