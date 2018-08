Addio Stefan Karl Stefansson | è morto Robbie Rancido di Lazy Town

STEFAN KARL STEFANSSON È MORTO/ L'Addio al "cattivo" di Lazy Town : "Per la tv è il giorno più triste" : STEFAN KARL STEFANsson è MORTO all'età di 43 anni: ultime notizie, addio alla star di Lazy Town, lottava da tempo con il cancro al pancreas, cordoglio sui social(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 16:19:00 GMT)

STEFAN KARL STEFANSSON È MORTO/ L'Addio al "cattivo" di Lazy Town : i fan piangono Robbie Rancido : STEFAN KARL STEFANsson è MORTO all'età di 43 anni: ultime notizie, addio alla star di Lazy Town, lottava da tempo con il cancro al pancreas, cordoglio sui social(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 14:27:00 GMT)

Stefan Karl Stefansson è morto/Addio alla star di Lazy Town - Robbie Rancido sconfitto dalla malattia : Stefan Karl Stefansson è morto all'età di 43 anni: ultime notizie, Addio alla star di Lazy Town, lottava da tempo con il cancro al pancreas, cordoglio sui social(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 11:31:00 GMT)

STEFAN KARL STEFANSSON è MORTO/Addio alla star di Lazy Town - la moglie : “Non ci saranno funerali” : STEFAN KARL STEFANsson è MORTO all'età di 43 anni: ultime notizie, Addio alla star di Lazy Town, lottava da tempo con il cancro al pancreas, cordoglio sui social(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 10:02:00 GMT)

Stefan Karl Stefansson è morto/ Addio alla star di Lazy Town - lottava da tempo con il cancro : Stefan Karl Stefansson è morto all'età di 43 anni: ultime notizie, Addio alla star di Lazy Town, lottava da tempo con il cancro al pancreas, cordoglio sui social(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 09:30:00 GMT)

Addio a Stefán Karl Stefánsson - indimenticabile Robbie Rancido : È morto all’età di 43 anni l’attore islandese Stefán Karl Stefánsson, il mitico Robbi Rancido di «Lazy Town». A darne l’annuncio è stata la moglie, con un post su Facebook: «Il mio amato Stefan Karl Stefansson, 43 anni, è deceduto dopo aver combattuto per due anni contro un aggressivissimo cancro al pancreas. Per suo volere, non ci saranno funerali. Le sue spoglie saranno sparse in segreto in un oceano lontano. La famiglia di Stefan ...

Stefano De Martino dice Addio : lascia Amici e L’Isola dei Famosi : Stefano De Martino sorprende tutti e dice addio a L’Isola dei Famosi. Il ballerino, ex di Belen Rodriguez, sarebbe inoltre pronto a salutare anche Amici. Stefano De Martino non prenderà parte alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi, ancora condotta da Alessia Marcuzzi. Giunta la proposta per un ritorno in Honduras, in qualità di inviato per il reality show Mediaset, il ballerino avrebbe deciso di fare un passo indietro, come chiarito ...