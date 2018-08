Acquisto per Autogrill

Invito all'Acquisto per Deutsche Boerse : Chiusura del 21 agosto Bene Deutsche Boerse , tra i componenti del DAX30 , con un rialzo dello 0,98%. Operatività odierna: Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che ...

La Fifa sanziona l’Atletico Madrid per l’Acquisto di Cerci con le TPO : Secondo quanto appurato dalla Fifa, l'operazione che ha portato Cerci a vestire la maglia dell'Atletico Madrid è stata favorita da una terza parte (TPO). L'articolo La Fifa sanziona l’Atletico Madrid per l’acquisto di Cerci con le TPO è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Acquisto per Mohawk Industries : Chiusura del 16 agosto Vigoroso rialzo per Mohawk Industries , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,64%. Operatività ...

Segnali d'Acquisto per Pearson : Chiusura del 14 agosto Punta con decisione al rialzo la performance di Pearson , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , con una variazione percentuale dell'1,09%. Operatività odierna: Il quadro tecnico ...

Segnali d'Acquisto per Mattel : Chiusura del 13 agosto Punta con decisione al rialzo la performance del produttore statunitense di giocattoli , tra i titoli dell'indice S&P-500 , con una variazione percentuale dell'1,02%. ...

Montenegro : ministro Economica Sekulic - esiste interesse per l'Acquisto dell'ente elettrico Epcg : Lo ha affermato oggi il ministro dell'Economia di Podgorica Dragica Sekulic in un'intervista all'agenzia "Mina business". Sekulic ha detto che "il governo è pronto a dialogare con coloro che ...

Invito all'Acquisto per PVH : Chiusura del 9 agosto Bene l' azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger , tra i componenti dello S&P-500 , con un rialzo dell'1,36%. Operatività odierna: Il ...

Real Madrid - le 10 cose da sapere sul nuovo Acquisto Thibaut Courtois : ... "Non me ne vado neanche morto",, Courtois si presenta e dice: "Difendere la porta del miglior club del mondo è motivo di orgoglio e responsabilità per me. Ho lavorato duramente per arrivare in ...

Invito all'Acquisto per Iron Mountain : Chiusura dell'8 agosto Ribasso composto e controllato per Iron Mountain , componente dello S&P-500 , che archivia la sessione in flessione dello 0,97% sui valori precedenti, ma che mostra un trend ...

Invito all'Acquisto per Intuit : Chiusura dell'8 agosto Bene la società produttrice di software finanziari , tra i componenti del Nasdaq 100 , con un rialzo dello 0,27%. Operatività odierna: Le azioni di Intuit , su questi prezzi ...

Segnali d'Acquisto per Adobe Systems : Chiusura dell'8 agosto Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di Photoshop e Acrobat , tra i titoli dell'indice Nasdaq 100 , con una variazione percentuale dello 0,17%. ...

Invito all'Acquisto per Ashtead : Chiusura dell'8 agosto Ottima performance per Ashtead , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , che ha chiuso in rialzo del 2,64%. Operatività odierna: Su questi prezzi fissati a 2.410 centesimi di ...

Storia di Colin Huang che ha fatto miliardi con una app per i gruppi di Acquisto : Il mondo ai tempi di WeChat Metà dei cittadini cinesi vive con la funzione di pagamento WeChatPay. Nel 2017 il 46% dei consumatori ha affermato di aver effettuato un acquisto via mobile, stando a ...

Invito all'Acquisto per Verisk Analytics : Chiusura del 7 agosto Bene l' azienda statunitense che opera nel settore dei servizi per la protezione delle persone e la gestione del rischio , tra i componenti del Nasdaq 100 , con un rialzo dell'1,...