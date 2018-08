Abbattere i tronconi del ponte Morandi

Ponte Genova - Mit : tronconi da Abbattere : 20.02 Non vi è alternativa all'abbattimento dei piloni, partendo da quello sulle abitazioni evacuate. Così nella relazione della Commissione ispettiva del Mit, nominata dopo il crollo di Ponte Morandi a Genova . "E' necessario informare tempestivamente la Protezione civile e i soggetti interessati dalle operazioni di ripristino dei luoghi ai fini della gestione degli accessi all'area rossa in merito ai tempi e modalità dei prossimi ...

