A Villa San Giovanni l' evento ItalianGoodFamily

Successo a Villa San Giovanni per l'Evento 'Italian Good Family' - degustazione di prodotti del territorio : Le serate sono state allietate dagli spettacoli dei "Rupture jazz trio" con Rocco e Matteo Scarcella ospiti, poi con la musica popolare calabrese dei "Mattanza" e il comico di Zelig "Cacioppo". L'...

Sagra di Sant'Agostino o Festa dell'anara a Villafontana : Tutte le sere saranno in funzione stand gastronomici e spettacoli musicali. Sabato 25 Agosto con Musica Wiva, Domenica 26 Agosto con I Valentinos, Lunedì 27 Agosto con Orchidea Blu, Martedì 28 Agosto ...

VIII Festa delle Carni Bianche - nel parco di Villa Gobetti - San Pietro di Morubio - Verona. Dal 22 al 26 agosto - la kermesse celebrerà i ... : Questa Festa celebra uno dei comparti più importanti dell'economia scaligera, che vede la nostra provincia ai vertici del settore, a livello nazionale". Quindi, il sindaco di San Pietro di Morubio, ...

Sulla gestione di Villa Dante a Messina - interviene il consigliere circoscrizionale Alessandro Cacciotto : Quanto all'impiego dell'Arena per spettacoli ed eventi, la Circoscrizione ha individuato la necessità di un affidamento ad operatori privati specialisti del settore, consentendo comunque la ...

18 agosto - Salvatore Della Villa in 'Il grigio' di Giorgio Gaber a Santa Caterina - Lecce - : Sabato 18 agosto , ore 21 - ingresso 10 euro, Salvatore Della Villa riporta in scena 'Il grigio' uno degli spettacoli più applauditi di Giorgio Gaber, oltre che un testo straordinario, parte ormai ...

Villa San Giovanni : ricco calendario di eventi e degustazioni dal 16 al 19 agosto : Un piccolo sforzo voluto per dare a cittadini e turisti la possibilità di assaporare le delizie della nostra terra e, allo stesso tempo, godere di spettacoli di cabaret e buona musica. Villa san ...

Estate a Villa San Giovanni : ad agosto un ricco calendario di eventi e degustazioni : Un piccolo sforzo voluto per dare a cittadini e turisti la possibilità di assaporare le delizie della nostra terra e, allo stesso tempo, godere di spettacoli di cabaret e buona musica.

Traffico - inferno sull’A2 Salerno-Reggio Calabria per le code dei traghetti dello Stretto di Messina : oltre 3 ore di attesa - chiuso lo svincolo di Villa San Giovanni : sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, a causa delle difficoltà nelle operazioni di traghettamento sullo Stretto di Messina e in accordo con le linee operative predisposte di concerto con la Prefettura di Reggio Calabria, allo svincolo di Villa San Giovanni è stata decretata la fase di emergenza di terzo livello, con chiusura dello svincolo autostradale per i veicoli provenienti da nord. Attualmente, i tempi di attesa per imbarcarsi sono stimati ...

Notte di San Lorenzo - appuntamento venerdì 10 agosto a Villa Filippina : venerdì 10 agosto, in occasione della Notte di San Lorenzo, il planetario e osservatorio di villa Filippina, ormai punto di riferimento per la divulgazione della scienza astronomica per le scuole e il pubblico, propone una serata di osservazioni astronomiche. Sulle terrazze monumentali della villa verranno posizionati diversi strumenti con operatori che ...

I Supplementari : Giorno 8 " Bruce Barth Trio con Renè Marie " Spezia Jazz Festival - Villa Shelley - San Terenzo : Non capita spesso una settimana così. Ma se c'è un momento in cui può accadere, può essere solo di luglio. Prima e dopo, qualche concerto qui e là. A luglio no, ogni sera, in parecchie città italiane, ...

Parma - dal Villarreal può tornare Sansone : Il Parma cerca un attaccante sul mercato. Sognando Balotelli , secondo la Gazzetta dello Sport è stato effettuato un sondaggio per Sansone del Villarreal.

Calciomercato Fiorentina - cercasi attaccante : c'è Sansone del Villarreal : FIRENZE - Pantaleo Corvino sta provando a regalare a Stefano Pioli un terzo attaccante per la Fiorentina della prossima stagione: l'importante è che arrivi a titolo temporaneo, possa essere misurato ...

A Villa Ormond di Sanremo giovedì arriva il conduttore tv Michele Mirabella : Sanremo. Sarà Michele Mirabella la Voce recitante che farà da "Fil rouge" al concerto di giovedì prossimo 26 luglio al Parco di Villa Ormond a Sanremo con inizio alle 21.30 e che condurrà gli ...

Fca Europa - AltaVilla si dimette Borsa - pesante calo dei titoli : Choc per Fca in Borsa nel primo giorno senza Sergio Marchionne. Apertura in netto calo: -4,3% a Piazza Affari. Giù anche Exor al -4,6%. Ferrari non riesce a fare prezzo Segui su affaritaliani.it