A teatro May | Popolizio | Giannini

Fiona May - un salto in teatro : Si apre, il 25 agosto, con la Maratona di New York. Poi, passo dopo passo, il 32° Todi Festival proseguirà con Shakespeare messo in scena nei bar della città medievale, con l’Argentina Sulle vie di Borges fra recitazione (di Massimo Popolizio) e jazz (di Javier Girotto), con spettacoli e musica, compreso un concerto in piazza di Ornella Vanoni. Fino al 1° settembre, quando Anelante di Flavia Mastrella e Antonio Rezza concluderà la kermesse. In ...