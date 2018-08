11 animali che hanno dimostrato un’intelligenza straordinaria

animali resilienti : ecco le lucertole che sfidano gli uragani : Si aggrappano a ogni costo pur di resistere alla potenza del vento durante le tempeste e gli uragani, rimanendo tra i pochi superstiti. Sono le piccole lucertole che vedete in questo video, oggetto di studio di un team internazionale di scienziati guidati dall’Università di Harvard. Per sfidare queste catastrofi naturali, hanno sviluppato un corpo più piccolo, e zampe più lunghe e adatte alla presa: è il segno che gli eventi avversi ...

Emergenza per gli animali che vivevano sotto a ponte Morandi : come aiutare | : Veronica Venezia è la coordinatrice dei soccorsi per gli animali delle famiglie sfollate e cura i mici della colonia felina "I gatti ferrovieri di Anna" rimasti nella zona rossa. Tra foto e annunci fake, l'elenco dei numeri e delle associazioni verificate per chiedere aiuto o donare cibo

Crollo ponte Genova - Enpa : emergenza anche per animali : “Non c’è soltanto il cane estratto miracolosamente dalle lamiere dell’automobile. L’emergenza legata al Crollo del ponte Morandi – spiega Ente Nazionale Protezione animali – l’ha toccato direttamente tantissimi altri animali, quelli che fino al 14 agosto vivevano con i loro proprietari nelle case a ridosso del ponte e che da due giorni si trovano a vivere nella difficile condizione di ...

Gli animali leggendari che gli italiani hanno visto d'estate : Il primo caso e forse anche il più clamoroso, tanto da suscitare l'attenzione della stampa internazionale, risale all'estate del 1966 e riguarda quello che fu battezzato 'Il mostro della palude' di Sesto San Giovanni, vicino a Milano. A scriverne fu un giovane corrispondente del Corriere, Giuseppe Gallizzi, a cui un brigadiere dei carabinieri riferì le lamentele dei cittadini della zona dello stagno di via Pace ...

Incendi in California : evacuati anche gli animali : Gli Incendi che stanno devastando la California hanno richiesto l’evacuazione di numerose persone ed animali: questi ultimi sono stati portati via dalle abitazioni e portati in centri specializzati per l’accoglienza di animali. Come ad esempio il San Jacinto Valley Animal Campus, che ospita circa 180 animali sfollati. I roghi hanno ridotto in cenere oltre 73mila ettari di terreno e hanno causato la morte di 10 persone. I vigili del ...

animali : Nocciolino tornerà qualche giorno a Norcia : “Con Nocciolino tra settembre e ottobre torneremo qualche giorno a Norcia. E’ giusto che mantenga un legame con la terra in cui è nato e vissuto fino ad oggi”: a parlare è Elisa Gabrielli, la turista della provincia di Forli’-Cesena che per prima si era proposta di prendere il cane di Norcia, divenuto randagio dopo la morte del padrone nel 2013, catturato e tornato in citta’ dal canile dopo avere percorso una ...

Salute : ecco perché le zanzare sono considerate gli animali più letali del mondo : Le creature assetate di sangue considerate gli animali più letali sulla Terra potrebbero non essere quello che immaginate. Le zanzare sono le creature in grado di spezzare il maggior numero di vite, uccidendo più persone in un giorno rispetto a quanto fanno gli squali in un secolo. Quello che i fastidiosi insetti non hanno in dimensioni, lo recuperano nel numero di potenziali malattie che possono trasportare e diffondere rapidamente. Le zanzare ...

Ecco perché non bisogna dare cibo agli uccelli e altri animali selvatici : “Non date da mangiare agli animali”: la scritta la immaginiamo nei film, sul cartello di un vecchio zoo. In realtà è una regola che, salvo eccezioni, dovrebbe valere per tutti gli animali selvatici e in particolare per uccelli e volatili. perché il rischio è che la nostra buona fede e la voglia di aiutare poi finisca per danneggiare chi vogliamo pr...

Brexit potrebbe avere conseguenze anche per gli animali da compagnia : Cani, gatti e furetti in viaggio da e verso il Regno Unito potrebbero subire una quarantena: è un tema che sta molto a cuore a Juncker The post Brexit potrebbe avere conseguenze anche per gli animali da compagnia appeared first on Il Post.

Anche Gianni Morandi nel video contro l’abbandono degli animali della Polizia di Stato : Compare Anche Gianni Morandi nel video contro l'abbandono degli animali della Polizia di Stato, realizzato per la sensibilizzazione al tema che si fa drammaticamente attuale nel periodo estivo. Nella clip condivisa dalla pagina ufficiale compaiono Anche gli attori Chiara Baschetti e Michele Rosiello, che con Morandi hanno partecipato alla fiction L'Isola di Pietro, che nel mese di settembre riparte con la nuova stagione dopo il successo del ...

Torino - auto piomba su un gruppo di cavalli che attraversa nel buio; due animali morti - gravissimo fantino : L'incidente a mezzanotte a San Gillio, feriti anche un'altra cavallerizza e il conducente della vettura

Sono zebre o asini dipinti? Polemica su uno zoo egiziano che avrebbe camuffato gli animali : Le foto fanno il giro del mondo e suscitano un'ilarità interplanetaria. La rete televisiva egiziana Extranews contatta prima Sarhan, che ribadisce la sua ipotesi, e poi un veterinario, il quale ...

Dalle eclissi di sole a quelle di luna - rituali - danze e animali che divoravano il cielo : quando il buio spaventava le antiche civiltà : Le eclissi totali di sole hanno ispirato stupore e meraviglia nel corso della storia, con il primo riferimento conosciuto ad un’eclissi che risale a circa 5.000 anni fa. Per molte popolazioni antiche, le eclissi di sole erano un motivo per avere paura, molta paura. I popoli dipendevano molto dai cambiamenti stagionali riflessi nei movimenti annuali del sole, spiega l’astronomo E.C. Krupp, direttore del Griffith Observatory di Los Angeles. ...