Yacht affonda all' Isola del Giglio A bordo anche Guido Meda | Salvo grazie a 4

Una burrasca ha affondato lo Yacht su cui era Guida Meda : Una burrasca improvvisa ha affondato in pochi minuti lo yacht su cui si trovava il giornalista sportivo Guido Meda con figli e amici a Cala Monella nell'isola del Giglio. Una brutta avventura che il cronista ha raccontato alla Nazione. Raffiche di vento che hanno raggiunto i trenta nodi e che hanno messo in seria difficoltà le molte imbarcazioni che si trovavano fuori rada. Vorrei conoscere le quattro persone ...

Lo Yacht di Guido Meda affonda all'Isola del Giglio : tutti in salvo : Brutta disavventura, per fortuna senza gravi conseguenze, per il giornalista sportivo Guido Meda, storica voce del MotoGp e vicedirettore di Sky Sport con delega ai motori, e per altri 8 passeggeri (di cui 5 bambini) che si trovavano con lui su uno yacht all’Isola del Giglio. La barca del giornalista milanese, riporta La Nazione, lunga 15 metri, lunedì sera ha sbattuto sugli scogli durante una burrasca ed è affondata. tutti i passeggeri sono ...

