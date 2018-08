Wta New Haven - Semaforo rosso per Camila Giorgi | ai quarti va Bencic

Wta New Haven – Camila Giorgi affonda sotto i colpi della Bencic : la tennista italiana fuori agli ottavi : Camila Giorgi si arrende in due set di fronte a Belinda Bencic al torneo Wta di New Haven: niente quarti di finale per la tennista italiana Camila Giorgi termina la sua esperienza al torneo Wta di New Haven agli ottavi di finale. La tennista italiana, numero 45 al mondo, si è arresa sotto i colpi di Belinda Bencic. La svizzera, numero 43 della classifica Wta, ha portato a casa due set sullo stesso risultato (6-4) ed è voltata ai quarti di ...

Wta di New Haven – Kvitova stende Radwanska - Halep si ritira : per Giorgi adesso c’è Bencic : Kvitova al secondo turno, Radwanska ko in 2 set: cambio di avversaria per Camila Giorgi al torneo Wta di New Haven Proseguono le sfide di tennis in America in attesa dell’inizio dell’ultimo Slam della stagione, l’US Open. In campo, nella notte al torneo Wta di New Haven, la numero 5 al mondo, che ha battuto all’esordio la polacca Radwanska. Kvitova ha iniziato il suo match con molta facilità, aggiudicandosi il primo ...

Tennis - Wta New Haven 2018 : si ritira Simona Halep! Camila Giorgi sfiderà Belinda Bencic : Niente sfida alla numero uno al mondo per Camila Giorgi al secondo turno del torneo WTA New Haven 2018 : la romena Simona Halep si è ritirata e, comunicazione di pochi minuti fa, sarà rimpiazzata al secondo turno dall' elvetica ...

Tennis - Wta New Haven 2018 : si ritira Simona Halep! Camila Giorgi sfiderà Belinda Bencic : Niente sfida alla numero uno al mondo per Camila Giorgi al secondo turno del torneo WTA New Haven 2018: la romena Simona Halep si è ritirata e, comunicazione di pochi minuti fa, sarà rimpiazzata al secondo turno dall’elvetica Belinda Bencic, lucky loser. La romena aveva ottenuto una wild card, ed essendo la numero uno del seeding, aveva usufruito di un bye al primo turno. Di seguito il tweet con cui l’organizzazione ha dato la ...

Wta New Haven - Giorgi passeggia con Bogdan ed evita la minaccia Halep : Buona la prima per Johanna Konta, precipitata in 46ma posizione nel ranking dopo essere stata numero 4 del mondo. La britannica batte per la prima volta in carriera Laura Siegemund, che si era ...

Tennis - Wta di New Haven : Camila Giorgi formato super - annichilita la Bogdan - adesso c’è Halep! : Wta di New Haven, Camila Giorgi vince e convince contro la Bogdan e si appresta a giocare agli ottavi di finale contro la testa di serie numero 1 L’azzurra Camila Giorgi approda agli ottavi di finale del torneo Wta di New Haven, battendo l’avversaria odierna Ana Bogdan con il punteggio di 6-3 6-2. Una prova convincente della nostra Camila, la quale nel prossimo turno affronterà la romena Simona Halep, numero 1 del seeding e ...

Tennis - Wta New Haven 2018 : Camila Giorgi approda al secondo turno. Superata Ana Bogdan : Dopo aver superato i tre turni di qualificazione, Camila Giorgi si regala la sfida alla numero uno mondiale, la romena Simona Halep, nel secondo turno del tabellone principale del torneo WTA di New Haven: l’azzurra ha superato pochi minuti fa un’altra romena, la qualificata Ana Bogdan, con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e diciassette minuti di gioco. Nel primo set l’azzurra tiene il servizio in apertura dopo 18 punti e ...