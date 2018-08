West Nile | in Veneto già quattro le vittime | i comuni prendono provvedimenti

West Nile - nuovo caso a Ferrara : in tutto 7 ricoverati : Diventano sette i pazienti ricoverati all’ospedale ferrarese di Cona, per il virus della West Nile. Le loro condizioni – fanno sapere dall’ospedale – sono tutte stazionarie. Tra la fine di luglio e l’inizio di agosto c’erano stati tre decessi a causa della febbre del Nilo. Nel frattempo a Ferrara sono stati previsti interventi larvicidi nelle aree pubbliche ogni 15 giorni fino al 30 settembre e la prosecuzione ...

West Nile - in Veneto 4 vittime del virus trasmesso da zanzara. Aumentano i casi : In Veneto continuano ad aumentare i casi di virus West Nile Disease, trasmesso dalla zanzara Culex. Le vittime sono diventate quattro, dopo la morte all’ospedale di Verona di un’anziana di San Giovanni Lupatoto, che era ricoverata da una quindicina di giorni e le cui condizioni si sono aggravate a Ferragosto. La donna soffriva di una grave patologia, una leucemia in fase terminale, e un paio di settimane fa aveva cominciato a ...

Virus West Nile - nuova vittima in Veneto morta dopo un’agonia di 15 giorni in ospedale : Una pensionata veronese di San Giovanni Lupatoto di 85 anni è deceduta il giorno di ferragosto all'ospedale Borgo Roma dopo un ricovero di quindici giorni. Sottoposta a test del liquido spinale, la donna era risultata positiva al Virus West Nile, che non le ha lasciato scampo. Si tratta della quarta vittima del Virus in Veneto.Continua a leggere

West Nile : ancora 4 contagiati nel Veneto orientale : Negli ultimi due giorni, al dipartimento di prevenzione dell’Ulss4 Veneto orientale sono stati segnalati 4 casi di persone contagiate dal virus West Nile, di cui 2 residenti nei comuni del Veneto orientale. Il primo caso riguarda una donna di 46 anni residente a Meolo; il secondo un uomo di 55 anni di Annone Veneto, per entrambi non e’ stato necessario il ricovero in quanto la malattia si e’ manifestata come una semplice ...

West Nile arriva al nord : due casi in Trentino e Friuli - uno è grave : Il virus, che ha già contagiato decine di persone in Emilia Romagna e Veneto, è stato segnalato anche in Trentino e Friuli: un uomo di 64 anni è stato ricoverato in gravi condizioni.Continua a leggere

West Nile - l'infezione non in Alto Adige : ANSA, - BOLZANO, 17 AGO - "Il decorso cronologico mostra chiaramente che il paziente è stato infettato dal virus quando si trovava ancora a casa propria, perché il periodo di incubazione è compreso ...

West Nile - dilaga il virus trasmesso dalle zanzare : Casi segnalati a Pordenone e Bolzano. Emilia Romagna e Triveneto i territori più colpiti. Pianura padana e Delta del fiume Po intensificano le disinfestazioni. Uccelli migratori serbatoio intermedio ...

West Nile nuovo caso Coletto grida alla bufala : La scienza spiega che nell'80% dei casi il virus è asintomatico, nel 20% provoca una febbricola e che solo nello 0,1% evolve nella più pericolosa forma neuroinvasiva che, in persone con patologie ...

West Nile - PRIMO CASO IN ALTO ADIGE/ Psicosi febbre del Nilo : Veneto - scattano le disdette negli hotel : Un turista di 64 anni è stato ricoverato per il virus WEST NILE in ALTO ADIGE: l'uomo di 64 anni è stato trasportato a Bolzano e poi a Verona ed è in gravi condizioni

West Nile : primo caso in Alto Adige : ANSA, - BOLZANO, 17 AGO - Era in vacanza in Val Badia, quando - alcuni giorni fa - sono apparsi i primi disturbi: febbre, mal di testa, nausea. Qualcosa di molto simile, nella fase iniziale, ad una ...

Sanità - febbre West Nile : in Veneto 84 casi e 3 morti : In Veneto alla data di ieri i casi di contagio umano dal virus West Nile ufficialmente registrati erano 84, dei quali 59 ‘lievi’ (con febbri) e 25 più gravi con encefalite. Il numero dei decessi è salito a 3, con quello di una persona, peraltro già gravemente malata (tumore in fase terminale). Questo il punto della situazione fatto oggi dall’assessore regionale alla Sanità Luca Coletto, rispetto alla diffusione del virus ...

Virus West Nile - una nuova vittima a Faenza : morta donna di 85 anni : Le condizioni di salute della donna erano già precarie a causa di una seria immunodepressione. L'85enne è deceduta all'ospedale di Faenza.Continua a leggere