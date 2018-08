Wall Street apre in rialzo | resta debole il dollaro dopo critiche Trump alla Fed

Wall Street apre in discreto rialzo aspettando trattative USA-Cina : Esordio discreto per Wall Street, che beneficia di un clima nel complesso positivo, in attesa del riavvio delle trattative fra USA e Cina sul tema dei dazi . Questo tema aveva ispirato anche ieri la ...

Borsa - Wall Street apre in moderato rialzo : Dow Jones +0 - 25% : Apertura in moderato rialzo per Wall Street: l'indice Dow Jones guadagna lo 0,25% a 25.734 punti, lo S P500 avanza dello 0,16% a 2.854,60 punti e il Nasdaq sale dello 0,24% a 7.835,03 punti.

Buona la prima per Wall Street : Buon avvio di ottava per Wall Street , sostenuta dall' ottimismo per la ripresa delle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina , protagoniste di una guerra sui dazi che da mesi turba i mercato ...

Wall Street verso avvio positivo : da monitorare Pepsi/SodaStream e Tesla : ... PepsiCo rileverà tutte le azioni del gruppo israeliano attivo nella produzione e commercializzazione di impianti di erogazione e sistemi di gasatura di bevande, marchio leader nel mondo per la ...

Wall Street si prepara ad aprire con segno più : sotto i fari deal Pepsi/SodaStream e Tesla : Per Wall Street la penultima settimana di agosto potrebbe iniziare con il segno positivo, aspettando l'appuntamento estivo con il simposio annuale della Fed a Jackson Hole. Questo almeno quello che ...

Wall Street Journal : «Italia pericolo per l’euro». Salvini : «Cercano di stroncarci» : Secondo il quotidiano il «pericolo» è rappresentato dalle «scosse di mercato rivissute la scorsa settimana sul debito italiano e i nuovi attacchi contro l’establishment europeo da parte dei politici a Roma»

Wall Street Journal : «L'Italia un pericolo per l'euro». Salvini : «I poteri forti vogliono stroncarci» : ... sulla quale già da settimane si registrano posizioni non coincidenti sia tra i parti della maggioranza, sia con il ministro dell'Economia Tria, su scelte da compiere e coperture. Anche a questo ...

Ripresa del dialogo tra Stati Uniti e Cina : fiduciose le Borse asiatiche e Wall Street : The Wall Street Journal, il 16 agosto, ha pubblicato la notizia di una possibile attenuazione delle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina . La Ripresa del confronto dialettico, in piena guerra dei dazi, è prevista per il 21 e 22 agosto. La Cina riavviera' un dialogo con la controparte americana nell'intento di risolvere il contenzioso in corso. Infatti, il 23 agosto entreranno in vigore i nuovi dazi, reciproci, all'import di beni. ...

Borsa Usa - Wall Street chiude in rialzo : Dj +0 - 43% - Nasdaq +0 - 13% : Chiusura in rialzo per la Borsa Usa. A Wall Street il Dow Jones guadagna lo 0,43% a 25.669,20 punti, il Nasdaq sale dello 0,13% a 7816,33 punti mentre lo S P 500 cresce dello 0,33% a 2.850,11 punti.

Wall Street attorno ai livelli della vigilia : Nessuna variazione significativa per il listino USA , con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 25.608,53 punti; sulla stessa linea, l' S&P-500 , che rimane a 2.841,45 punti. ...

Wall Street sotto pressione con timori rinnovati su Turchia. Tonfo Applied Materials. Buy sui Treasuries : Wall Street debole nella sessione odierna, torna a scontare i timori legati alla crisi in Turchia. La lira turca ha ceduto il 5% nella sessione odierna, dopo essere scivolata nei minimi intraday fino ...

Wall Street - Trump su Twitter : 'Eliminare le trimestrali? Ho chiesto alla Sec di studiare l'ipotesi' : Con un post su Twitter, il presidente americano Donald Trump ha reso noto di aver contattato la Sec per valutare se sia preferibile che le società americane quotate in Borsa comunichino i risultati di ...

Tesla : Space X potrebbe contribuire a finanziare uscita da Wall Street - NYT - : SpaceX, società aerospazionale che fa capo a Elon Musk, potrebbe aiutare a finanziare un'offerta per il delisting di Tesla da Wall Street. Lo riporta il New York Times citando persone che hanno ...

Wall Street vola ma il tracollo Atlantia travolge Piazza Affari : Lo spread Italia-Spagna sul tratto decennale ha toccato 175 punti base: a metà maggio, prima dello scoppio della crisi politica italiana, era a 60 punti. Pesano sull'Italia i prossimi appuntamenti: ...