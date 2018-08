Vuoi diventare come la Ferragni? Te lo insegna un’università

dilei

(Di martedì 21 agosto 2018) Non piacerebbe anche a te vivere una vita da influencer? Prendi Chiara: abiti da sogno, hotel esclusivi, gioielli preziosi… e tutto grazie a post su Instagram che, quasiper magia, fruttano fama e denaro.la nuova star della Rete sembra alla portata di tutte, ma in realtà avere il successo social dellao di Kim Kardashian non è semplicesembra. Non basta fare una foto e pubblicarla, incrociando le dita sperando che i like arrivino copiosi. Ci vogliono impegno e costanza, ma anche molte capacità e conoscenze in fatto di beauty, di marketing e di comunicazione. Insomma, per arrivare ad avere successo non basta essere appassionati, serve un profilo qualificato e un background di tutto rispetto. Per questo l’Università Autonoma di Madrid ha istituito un corso di laurea in “Intelligence Influencers: Fashion and Beauty“, volto a ...