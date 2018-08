VS | dimissioni del co-presidente dell' UDC del Vallese romando

Autostrade si prepara alla battaglia. Sul piatto metterà le dimissioni dell’ad : Per capire come evolverà la contesa tra governo e Autostrade, è necessario esplorare la strategia difensiva che la società sta approntando in vista dell’inchiesta penale e del mega-contenzioso amministrativo, da aprirsi se l’esecutivo tirerà dritto sulla revoca della concessione al gruppo controllato dai Benetton. ...

Atletica - Alfio Giomi : “Sconcertato dalle dimissioni di Baldini. Agli Europei ho visto cose positive - deluso dalla 4×400” : L’Atletica leggera italiana sta attraversando uno dei momenti più complessi della sua storia recente dopo i pessimi Europei che si sono conclusi domenica a Berlino. La nostra Nazionale è tornata a casa con appena quattro bronzi (escluse le medAglie ottenute nelle prove a squadre di maratona) e il bilancio è stato estremamente negativo, un ritorno a Stoccolma 1958 (quando arrivarono zero ori) condito da pochissimi lampi e buone notizie. Il ...

Crollo del ponte a Genova - il governo chiede le dimissioni di Autostrade : ...

Sant'Anna di Stazzema - il sindaco chiede le dimissioni del ministro Lorenzo Fontana : "Il ministro Lorenzo Fontana venga a Sant'Anna di Stazzema a dire che bisogna togliere le leggi che puniscono i reati contro i sostenitori di razzismi e violenze. Che venga a raccontarlo ad Enrico, Enio, Adele, Cesira, Mauro, Milena, Siria e a tutti gli altri superstiti della strage che hanno visto cadere accanto a loro padri, madri, fratellini e sorelle, che negli anni successivi non hanno più ritrovato amici di scuola e compagni di ...

Fra minacce di dimissioni e spifferi sulla prossima manovra - riparte l'assedio a Tria da parte del partito della spesa : Tra un attacco ai globalisti e la "beatificazione" di San Pio X "flagellatore del modernismo", il ministro Lorenzo Fontana arriva a dare il suo ultimatum al governo: più fondi o meglio andarsene. "Aiutare famiglie e disabili è una scelta etica più ancora che politica – dichiara in un'intervista a La Stampa - Se non riusciremo a essere vicini ai disabili, a fare qualcosa di concreto, vorrà dire che il ministro ...

Barletta - dopo soli due mesi arrivano le dimissioni del sindaco : Se entro 20 giorni non si trovasse un accordo - ha aggiunto - se non riuscissimo a esprimere una maggioranza o una rappresentanza politica capace di governare la città, è giusto che si vada tutti a ...

Banca Carige - dimissioni del consigliere Ilaria Queirolo : Ilaria Queirolo si è dimessa dal CdA di Banca Carige . Il consigliere di Amministrazione e Membro del Comitato Remunerazione ha rassegnato in data odierna, 6 agosto 2018, le proprie dimissioni dalla ...

Ha rassegnato le dimissioni da parlamentare Andrea Mura - ex deputato del M5S e velista accusato di assenteismo : Andrea Mura, ex deputato del Movimento 5 Stelle che nelle scorse settimane era stato accusato di assenteismo, ha rassegnato le dimissioni da parlamentare. Mura era stato espulso dal M5S dopo che si era scoperto che nei primi quattro mesi e The post Ha rassegnato le dimissioni da parlamentare Andrea Mura, ex deputato del M5S e velista accusato di assenteismo appeared first on Il Post.

Bernardi chiede le dimissioni della Forti. Il sindaco : «Piena fiducia» : Carrara - A seguito della mozione presentata in occasione dell'ultima seduta del Consiglio comunale da Massimiliano Bernardi, in cui si chiedevano le dimissioni dell'assessore a Cultura e Turismo ...

La voce della Politica Potenza : FdI e Lista Civica chiedono le dimissioni di Petrone : Fratelli d'Italia e Lista Civica chiedono le dimissioni del Presidente del Consiglio Petrone. Dalle immagini appare evidente che il Presidente anziché rappresentare e tutelare tutti i Consiglieri ...

Demi Lovato sta ancora molto male - dimissioni lontane : la ballerina della festa dello sballo Dani Vitale si difende dalle accuse : Dopo il ricovero per overdose dello scorso martedì 24 luglio, Demi Lovato sarebbe ancora "molto malata": è quanto riporta un'indiscrezione apparsa su TMZ, che cita una fonte molto vicina alla popstar. La Lovato soffrirebbe di nausea estrema e febbre alta, complicazioni conseguenti all'overdose - apparentemente da alcol e droghe, ma la cantante ha rifiutato di dire ai medici cosa abbia assunto e il suo staff ha smentito questa versione - per ...

Papa Francesco accetta le dimissioni del vescovo di Adelaide che coprì abusi pedofilia : Papa Francesco ha accolto le dimissioni di monsignor Philip Wilson, il vescovo di Adelaide, in Australia, condannato a 18 mesi di carcere per aver coperto gli abusi sessuali di un sacerdote. E' il più alto prelato cattolico al mondo ad aver ricevuto ad una simile condanna. I crimini di cui Monsignor Wilson era a conoscenza e che non avrebbe riportato alla polizia sarebbero avvenuti negli anni Settanta nella regione di Hinger da parte ...

"Tanti nemici - tanto onore"/ Pd e Sinistra contro ministro dell'Interno : "Salvini cita Mussolini - dimissioni!" : "Tanti nemici, tanto onore": ministro dell'Interno nella bufera, Partito Democratico e Sinistra contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini per la citazione di Mussolini(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 19:45:00 GMT)

Assestamento di bilancio 2018 - dimissioni del Consigliere Coltrinari e comunicazioni di Di Battista : consiglio della CCIAA di Fermo ... : ... quattordici presenti, tutti favorevoli, ndr, la variazione del bilancio, quanto mai necessaria per proseguire la nostra azione di sostegno all'economia del territorio', ha aggiunto Di Battista. ...