Voluntary «3 0» | si studia una sanatoria su contanti e cassette di sicurezza

ilsole24ore

(Di martedì 21 agosto 2018) Oltre alla pace fiscale il Governo punta a una nuova edizione del rientro dei capitali detenuti illecitamente all’estero esteso anche alledicon il versamento di una cedolare che la Lega ipotizza al 15 o al massimo al 20%. Le somme emerse dovranno essere investite in Pir per sostenere crescita, occupazione e famiglie in difficoltà...