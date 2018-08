Volontari della Racchetta all' Argentario per il vasto incendio divampato nel pomeriggio

Luigi Matti Altadonna - nipote di un Volontario della Protezione Civile : morto a 35 anni sul ponte crollato : Luigi Matti Altadonna aveva 35 anni e ieri Mattina, poco prima di mezzogiorno, stava percorrendo il tratto del viadotto della A10 quando è precipitato nel vuoto insieme al ponte Morandi. Al momento ...

Calabria - il direttore della Protezione Civile : “I Volontari non per le sagre” : “Cari Sindaci della Calabria, ora la nuova legge sulla Protezione Civile parla chiaro: non potrete piu’ utilizzare i volontari di Protezione Civile per sagre, processioni, manifestazioni varie o per dirigere il traffico”. Lo afferma, in una lettera aperta ai Sindaci calabresi, il direttore della Protezione Civile regionale Carlo Tansi. “Lo sancisce – prosegue – la circolare n. 45427 del 6 agosto 2018 del capo ...

Anche il campione Giacomo Sintini tra i Volontari della Festa Rinascimentale di Solomeo : Tutte le sere ci saranno spettacoli: "Luci e fuochi" con il Piccolo Nuovo Teatro, la Compagnia dei Folli e il Drago bianco. Spettacoli degli Acrobati del borgo, della compagnia d'Arme Santaccio e dei ...

Bimbo nasce in casa grazie a tre Volontari della Croce Verde : Una frase su Facebook, una comunicazione "normale" per annunciare ad amici e conoscenti la nascita del loro bambino. Dietro quel messaggio, però, si nasconde una storia non comune. "Stamattina...

Migranti - la notte della paura viene risolta col Volontariato : è scontro con Macron : Domani è un altro giorno, si vedrà, devono aver pensato i due Big d'Europa Macron e Merkel mentre convincevano il premier Conte a firmare le conclusioni del Consiglio europeo più tormentato che Bruxelles ricordi. Ma il day after della notte più lunga (e insonne) per l'Unione europea (nove ore di trattative, il via libera solo all'alba) prova che lo scontro nel Vecchio continente travagliato dalla questione immigrazione non è destinato a placarsi ...