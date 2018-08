Volley | per azzurre torneo in Turchia

Mizuno Beach Volley Marathon : tutto pronto per la 22ª edizione : 22ª edizione della Mizuno Beach Volley Marathon: il più partecipato evento Open della specialità nel mondo torna a Bibione. Attesi al secondo appuntamento stagionale oltre 3000 iscritti tra professionisti e appassionati Dopo l’esplosiva edizione di maggio, con 2.800 squadre iscritte, più di 12.000 atleti ed un totale di quasi 25.000 partecipanti, torna a settembre il secondo appuntamento della Mizuno Beach Volley Marathon. Il 14-15-16 ...

BPER Beach Volley Italia Tour 2018 - Cesenatico. Benzi/Bertoli e Colombi/Breidenbach si prendono tutto nella tappa finale : Benzi/Bertoli in campo maschile e Colombi/Breidenbach mettono il sigillo al terzo BPER Banca Beach Volley Italia Tour vincendo l’ultima delle sei tappe che si è conclusa oggi sulla spiaggia libera di Cesenatico. Un torneo femminile di altissimo livello, vera e propria anteprima di ciò che accadrà nelle prossime due settimane prima a Caorle con la coppa Italia e poi a Catania con la finale tricolore, un torneo maschile che non ha lesinato ...

Volley : l'Under 19 di Bellano supera il Camerun : DARFO BOARIO TERME, BRESCIA,- Continua la preparazione della Nazionale Under 19 Femminile in vista dei Campionati Europei in programma in Albania dal 1 al 9 di settembre. Il gruppo tricolore , in ...

BPER Banca Beach Volley Italia Tour - Cesenatico. Tanto spettacolo e poche sorprese : oggi le finali dell’ultima tappa : poche sorprese nella prima giornata della tappa conclusiva del BPER Banca Beach volley Italia Tour che, sulla sabbia di Cesenatico, ha regalato spettacolo ed emozioni, premiando i grandi favoriti della vigilia. In campo femminile promettono Tanto le due semifinali vincenti in programma domani: da una parte la coppia della Nazionale Zuccarelli/Traballi e le vincitrici della tappa di San Benedetto del Tronto Colzi/Lantignotti e dall’altra le ...

Beach Volley - Europei Under 18 Brno. Padroni di casa troppo forti : doppio nono posto per gli azzurri : Si ferma davanti a due coppie della Repubblica Ceca padrona di casa la corsa delle due coppie azzurre impegnate ai campionati Europei Under 18 di Brno. E’ nono posto sia per Costabile/Ditta in campo maschile che per Viscovich/Frascio in campo maschile: risultato da non disprezzare per due coppie che per la prima volta in carriera si affacciavano ad un palcoscenico internazionale e sono uscite di scena a testa alta senza mai smettere di ...

Beach Volley - World Tour 2018 Finali Amburgo. Quinto posto per Lupo/Nicolai : Si ferma ai quarti di finale la corsa di Paolo Nicolai e Daniele Lupo nelle Finali del World Tour in programma ad Amburgo. La coppia azzurra, arrivata non al meglio della condizione all’appuntamento tedesco, è stata sconfitta nei quarti di finale con un secco 2-0 (21-18, 21-18) dai polacchi Bryl/Fijalek che dunque contenderanno ai connazionali Kantor/Losiak un posto nella finale del prestigioso torneo. Nel primo set azzurri sempre ad ...

Beach Volley - Europei Under 18 Brno. Doppia sconfitta azzurra : sedicesimi di finale per le due coppie italiane : Dovranno passare dai sedicesimi di finale entrambe le coppie italiane impegnate agli Europei Under 18 in corso di svolgimento a Brno in Repubblica Ceca. In campo maschile seconda sconfitta nel torneo questa mattina per Viscovich/Frascio che sono stati battuti piuttosto nettamente 2-0 (21-13, 21-17) dalla coppia favorita per la vittoria dell’Europeo, i russi Veretiuk/Shekunov, che si sono imposti 2-0 (21-13, 21-17). Per gli azzurri terzo ...

BPER Banca Beach Volley Tour : a Cesenatico il finale col botto! Due giorni di emozioni all’ombra del grattacielo : Si chiude là, dove tutto è iniziato. L’ultima tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour va in scena a Cesenatico nella spiaggia libera di Piazzale Andrea Costa, sotto il grattacielo, “casa” della Beach Volley University che ha organizzato i sei appuntamenti dislocati in tutta Italia. Due giorni di grande Beach Volley, con nomi altisonanti soprattutto in campo femminile e come sempre la voglia di divertirsi e di stare assieme che caratterizza ...

Volley - l’Italia si lancia verso i Mondiali in casa : quali azzurri convocati? Titolari certi - due ballottaggi per completare la rosa : Mancano tre settimane all’esordio dell’Italia ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno proprio nel nostro Paese. Domenica 9 settembre gli azzurri scenderanno in campo al Foro Italico di Roma per affrontare il Giappone nel match inaugurale della rassegna iridata: sotto le stelle della capitale, la Nazionale sarà sostenuta da 10mila spettatori in una notte che speriamo diventi magica e che sia l’inizio di una ...

Beach Volley - Europeo Under 19 Brno. Italbeach piazza il tris! Buon avvio per gli azzurri : Tre vittorie e una sconfitta nella prima giornata dei campionati europei Under 18 di Brno per l’ItalBeach composta da due coppie, Viscovich/Frascio in campo maschile e Costabile/Ditta in campo femminile, allenate da Caterina De Marinis ed Ettore Marcovecchio. Erika Ditta, laziale, e Marika Costabile, calabrese, hanno vinto entrambe le sfide in programma oggi e domani si giocheranno l’ingresso diretto agli ottavi di finale con le ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : il possibile ritorno di Caterina Bosetti. Nuova risorsa in banda per l’Italia : Mancano una quarantina di giorni all’inizio dei Mondiali 2018 di Volley femminile, il CT Davide Mazzanti ha comunicato la lista allargata della 22 giocatrici tra cui sceglierà le 14 convocate per la rassegna iridata ed è presente il nome di Caterina Bosetti che sta cercando un recupero clamoroso per poter essere dei giochi. La schiacciatrice si era infortunata gravemente al ginocchio lo scorso 10 marzo in occasione dell’ultima ...

Beach Volley - World Tour 2018 Finali Amburgo. Lupo/Nicolai : operazione riscatto compiuta. Vittoria all’esordio : Primo incontro e prima Vittoria per Lupo/Nicolai che riscattano la sconfitta della scorsa settimana battendo in rimonta 2-1 la coppia lettone Samoilovs/Smedins e ponendo già un’ipoteca sulla conquista dei quarti di finale. Perso il primo set 21-16, la coppia azzurra ha dominato il secondo set 21-14 e poi ha ripetuto al contrario l’andamento dell’incontro di Mosca battendo 15-10 i lettoni nel tie break. Nell’altro incontro del girone i polacchi ...

Volley - Italia verso i Mondiali in casa : Simone Parodi il primo taglio? Gli azzurri convocati per il collegiale post Ferragosto : Simone Parodi sembra essere il primo grande taglio di Chicco Blengini verso i Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. Il CT dell’Italia aveva infatti lavorato con 17 uomini fino alla scorsa settimana, con questo gruppo si stava allenando a Cavalese per arrivare a puntino alla rassegna iridata ma nelle convocazioni per il prossimo collegiale (17-24 agosto) non è presente il nome dello ...

Beach Volley - World Tour 2018 Finali Amburgo. È subito rivincita per Lupo/Nicolai : Ferragosto di fuoco per Paolo Nicolai e Daniele Lupo che debuttano domani nelle World Tour Finals di Amburgo che vedono al via le dieci coppie maschili e altrettante femminili che occupano le prime posizioni delle classifiche del circuito mondiale. La coppia italiana, reduce dal quinto posto nel 4 Stelle di Mosca, avrà la possibilità di rifarsi alle 12 proprio contro il binomio che la ha eliminata nei quarti di finale del torneo russo, i lettoni ...