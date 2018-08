Voli in ritardo - Enac risponde agli operatori di viaggi : Prima Assaeroporti in Italia, poi il Presidente della Commissione trasporti del Parlamento europeo congiuntamente al Commissario europeo ai trasporti, ora le agenzie di viaggi o italiane. Il grido d'...

Voli in Svizzera : meno di 4 su 100 in ritardo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve