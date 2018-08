Vita extraterrestre | più acqua del previsto sui mondi distanti

meteoweb.eu

(Di martedì 21 agosto 2018) La conferma, il mese scorso, della presenza diliquida e salata su Marte ha dato alla comunità scientifica una nuova spinta per la ricerca di forme dioltre il nostro pianeta. Una sfida – spiega Global Science – che per l’astronomia moderna si spinge ben al di fuori del Sistema solare: la caccia agli esopianeti,che potrebbero assomigliare alla Terra, è da anni una delle priorità delle principali agenzie spaziali. Ora un nuovo studio afferma che il numero dilontani potenzialmente abitabili è più elevato del, e questo proprio grazie all’ingrediente chiave per ospitare la: l’. La ricerca, presentata alla Goldschmidt Conference a Boston, afferma che molti deiconosciuti potrebbero contenere fino al 50% del prezioso liquido. Gli scienziati hanno passato in rassegna circa 4.000 esopianeti (confermati o candidati) ...