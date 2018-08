Viaggio nella nuova Prova del cuoco | I protagonisti Anteprima Blogo

Viaggio nella nuova Prova del cuoco : Lo studio (Anteprima Blogo) : Lunedì 10 settembre 2018, ore 11:30 Rai1. Data storica, nel suo piccolo, questa -televisivamente parlando- perchè dopo 18 anni La Prova del cuoco cambia padrona di casa e non solo, cambia pelle e anche contenuti. Come ormai è noto alla guida del programma del mezzogiorno di Rai1 arriva Elisa Isoardi, che dopo la lunga supplenza di qualche anno fa, prende il timone del programma da Anto nella Clerici, stavolta come conduttrice di ruolo, se ...

Be kind - un Viaggio gentile nella diversità : dove si scopre un mondo in cui la felicità è possibile per tutti : “Essere diversi è come un elefante con la proboscide corta: una rarità”. Lo spiega Nino, il giovanissimo protagonista di Be kind, documentario in Concorso all’ultimo Taormina Film Festival. Bisogna avere un animo gentile per entrare e vivere le immagini che Nino Monteleone, con mamma Sabrina Paravicini, scrittrice e attrice con Monicelli e Lizzani, raccolgono per questo poema sulla diversità declinata ad un sorprendente plurale. Intanto a Nino ...