“Vergogna” Caterina Balivo | una furia sul mare Quel gesto l’ha fatta indiavolare

caffeinamagazine

: RT @AlessiaMorani: La dichiarazione di voto del #Pd nel 2008 CONTRO il decreto “salva #Benetton votato da #Salvini che ha fatto regali a So… - caterina_manzi : RT @AlessiaMorani: La dichiarazione di voto del #Pd nel 2008 CONTRO il decreto “salva #Benetton votato da #Salvini che ha fatto regali a So… - infoitcultura : Caterina Balivo indignata sotto l'ombrellone: 'Vergogna, poi vi professate amanti del mare' - infoitcultura : Caterina Balivo contro gli incivili al mare: “Vergogna” -

(Di martedì 21 agosto 2018) Ilitaliano è inquinato per colpa degli incivili. Problemi del genere si registrano, a due settimane dalla fine dell’estate 2018, anche indi Roma, precisamente sul litorale di Torvaianica: l’allarme, dunque, era fondato e a quanto pare l’acqua di Torvaianica è sporca. Tanti bagnanti, allarmati, nella giornata di ieri – una delle ultime domeniche d’agosto – hanno chiamato l’Arpa Lazio e la Capitaneria di Porto per segnare ilcolor “ruggine”. Dopo le analisi del caso è arrivata anche la nota ufficiale del comune di Pomezia che spiega cosa è successo e quali sono le zone con divieto di balneazione. A rendere nota la situazione è il Comune di Pomezia con una nota in cui si spiega, per filo e per segno, cosa è successo neldi Torvaianica: “A seguito di un presunto scarico di liquami non meglio identificati nei ...