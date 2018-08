: Forte scossa di terremoto in Venezuela avvertita anche in Colombia - Corriere : Forte scossa di terremoto in Venezuela avvertita anche in Colombia - tg2rai : #UltimOra #Terremoto Scossa di magnitudo 7.0 in #Venezuela. Edifici evacuati a #Caracas. - paul_cude : RT @paoloigna1: piove sul bagnato...Forte scossa di #terremoto in #Venezuela: sisma di magnitudo 7.3, edifici evacuati anche in Colombia ht… -

Una fortedi terremoto,di intensità 7,7 della scala Richter secondo il Servizio geologico colombiano e di 7 secondo il Servizio geologico Usa, è stato avvertito in diverse zone dele nel nord della Colombia. Secondo quanto riferito dai media locali, numerosi edifici sono stati evacuati in diverse città dei due Paesi confinanti. L'epicentro della forteè situato nello stato di Sucre ma il sisma è stato avvertito in una vasta regione dalsettentrionale e gran parte della Colombia fino a Bogotà(Di mercoledì 22 agosto 2018)