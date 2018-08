Venezuela | lanciato il “bolivar sovrano” contro l’inflazione In Brasile militari al

ilfattoquotidiano

: In Venezuela il presidente Maduro ha lanciato una nuova moneta contro l'iperinflazione - tpi : In Venezuela il presidente Maduro ha lanciato una nuova moneta contro l'iperinflazione - lunaaurora70 : @malikapollo Maduro é un maledetto assassino e ladro , burattino di Cuba , che ha lanciato Venezuela nel inferno do… -

(Di martedì 21 agosto 2018) “È necessario aprire un campo per rifugiati, non si può lasciare che questa gente riempia gli spazi vuoti di Pacaraima. Non si può lasciare che queste persone stiano per strada a fare i loro bisogni fisiologici”. Secondo la polizia brasiliana sono 460 ini che ogni giorno continuano ad attraversare il confine nello stato brasiliano di Roraima e il candidato alle presidenziali del 7 ottobre Jair Bolsonaro – al secondo posto nelle preferenze dei brasiliani – ha proposto di creare un “campo per rifugiati”. Solo la settimana scorsa sono stati 1.200 cittadini delespulsi dalla località di Pacaraima e l’Onu ha calcolato che la crisi economica ha spinto oltre due milioni di persone a fuggire dal Paese, 500mila solo quest’anno. Secondo una ricerca annuale condotta da varie università del Paese, il 90% deini vive ...