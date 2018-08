Vela – Morgana vince il 30° trofeo Mario Formenton

sportfair

(Di martedì 21 agosto 2018) A Porto Rafael non è mancato lo spettacolo, nonostante il vento leggero che ha costretto alla riduzione di percorso dopo 13 miglia di regata/veleggiata Cinquantaquattro barche dai 5,50 mt ai quasi 25 mt hanno voluto festeggiare con una bella veleggiata la trentesima edizione delCup 2018, organizzata dallo Sporting Club Sardinia in collaborazione con Yacht Club Costa Smeraldae Yacht Club Punta Sardegna, in ricordo dell’ex Presidente della Mondadori. Il vento leggero ha caratterizzato quest’anno il percorso tra le Isole dell’Arcipelago della Maddalena, tanto che il Comitato organizzatore ha anticipato il traguardo alla boa n. 1 in prossimità della secca Colombo, dopo 13 miglia di navigazione. Per tutti un bel momento di condivisione iniziato dal briefing di domenica sera e proseguito nei preparativi pre-partenza del giorno ...