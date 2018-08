Varese | Malpensa | polizia arresta cinque persone

Varese : fumi in cabina aereo a Malpensa - nessun ferito : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – fumi in cabina in un aereo a Malpensa (Varese). Lo rende noto l’Areu. Fra i 178 passeggeri, nessun ferito, tutti sono stati comunque visitati nell’ambulatorio. Sul posto due mezzi di soccorso avanzati e cinque ambulanze. L'articolo Varese: fumi in cabina aereo a Malpensa, nessun ferito sembra essere il primo su Meteo Web.

