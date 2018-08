Valentina Vignali da oscar | il lato B è clamoroso FOTO e VIDEO ...

Valentina VIGNALI/ Da Uomini e Donne al basket : al Tg5 racconta la lotta contro il cancro : VALENTINA VIGNALI, cestista professionista ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, racconta la sua battaglia contro il cancro: "Lo sport mi ha aiutato tanto".(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 18:54:00 GMT)

Uomini e Donne Oggi Valentina Vignali : il servizio al TG5 sul cancro e sul futuro : Uomini e Donne Oggi, Valentina Vignali raggiunta dal TG5: il servizio sul cancro e sul suo futuro (video) Valentina Vignali, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e cestista professionista, è stata raggiunta dalla redazione del TG5 (il servizio andrà in onda stasera 21 agosto, salvo cambi di scaletta. Qui sotto il filmato in anteprima pubblicato […] L'articolo Uomini e Donne Oggi Valentina Vignali: il servizio al TG5 sul cancro e sul futuro ...

Chi è il nuovo fidanzato di Valentina Vignali? Ecco Kevin Di Napoli - il pugile che ha stregato la fashion blogger [GALLERY] : Kevin Di Napoli è il nuovo fidanzato di Valentina Vignali, la sexy fashion blogger volta pagina dopo la travagliata storia d’amore con Stefano Laudoni Dopo l’addio a Stefano Laudoni, risalente a fine luglio (vedi qui), Valentina Vignali è stata beccata al ‘Samsara’ di Gallipoli insieme ad un altro uomo. Se in un primo momento l’identità del ragazzo era rimasta anonima, ora si scopre che il tatuato nuovo ...

“Se devo crepare…”. Valentina Vignali - la confessione dell’ex corteggiatrice : Era il 2013, lei – che è un volto molto amato della televisione italiana – si è sottoposta all’agoaspirato e ha scoperto di avere un cancro alla tiroide. Sono le cose che ti cambiano la vita per sempre. Che ti tolgono il fiato. Che ti rendono impotente. Per Valentina Vignali, ex corteggiatrice di Uomini e donne, fu un colpo al cuore: non se lo aspettava. Ma, coraggiosa, ha fatto l’unica cosa che si poteva fare: ha iniziato a lottare. Perché, se ...

Valentina Vignali cancro - nuove verità : reazione genitori e imprevisti : Valentina Vignali e la lotta al cancro, nuove rivelazioni: la reazione dei genitori alla scoperta e quella volta che dovettero ‘riaprirla’. Poi la forza nel condurre la battaglia: “Se devo crepare posso pure crepare ma…” Valentina Vignali non ha mai avuto, non ha e probabilmente non avrà mai peli sulla lingua. Schiettezza e franchezza sono […] L'articolo Valentina Vignali cancro, nuove verità: reazione ...

Valentina Vignali e Stefano Laudoni si sono lasciati - lo sportivo spiega i motivi della rottura e sul web scoppia la polemica : Dopo le dichiarazioni del ragazzo, l'ex corteggiatrice replica alle accuse: "Non ho mai sfruttato nessuno".

Valentina Vignali e Stefano Laudoni si sono lasciati per la seconda volta : Valentina Vignali e Stefano Laudoni, entrambi giocatori di pallacanestro, social influencer e tra i protagonisti del programma televisivo di Real Time, The Hottest Summer, si sono lasciati per la seconda volta nel giro di circa dieci mesi.Ad annunciare la nuova rottura, è stato direttamente Stefano Laudoni che, tramite una storia di Instagram, ha messo in chiaro subito che la decisione di porre fine alla storia per la seconda volta è ...

Valentina Vignali e Stefano Laudoni si sono lasciati/ L'ex cestista : "Arriva un momento in cui devi decidere" : Valentina Vignali e Stefano Laudoni si sono lasciati. Il cestista svela: "Ha chiuso lei, non si fida di me, non riesce a superare quanto accaduto in passato"(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 20:07:00 GMT)

Valentina Vignali lascia Stefano : silenzio rotto - polemica sui soldi : Valentina Vignali lascia Stefano Laudoni: silenzio rotto e prime parole dell’ex corteggiatrice che risponde alla polemica sui soldi Si sono amati, si sono lasciati, ci hanno riprovato, ma non è bastato, non è durata: Valentina Vignali e Stefano Laudoni si sono detti di nuovo addio. A mettere la parola fine sulla love story è stata […] L'articolo Valentina Vignali lascia Stefano: silenzio rotto, polemica sui soldi proviene da Gossip e ...

Valentina Vignali E STEFANO LAUDONI SI SONO LASCIATI/ Lui disperato - lei replica : “Non so cos’è l’amore” : VALENTINA VIGNALI e STEFANO LAUDONI si SONO LASCIATI. Il cestista svela: "Ha chiuso lei, non si fida di me, non riesce a superare quanto accaduto in passato"(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 12:17:00 GMT)

Gossip - Stefano Laudoni : 'Valentina Vignali mi ha lasciato perché non si fida di me' : Doveva essere una vacanza da favola. Del resto la meta prescelta – le Seychelles – era quanto di meglio potesse desiderare una giovane coppia che si era ritrovata dopo un momento di crisi. Quando Valentina Vignali [VIDEO] e Stefano Laudoni sono sbarcati nell’arcipelago dell’oceano Indiano avevano gia' deciso di prendere strade diverse. Una rottura bis maturata proprio alla vigilia della partenza e che sembra di difficile risoluzione. I due ...

Valentina Vignali e Stefano Laudoni si sono lasciati / Lui disperato : "Ha chiuso lei - non si fida di me" : Valentina Vignali e Stefano Laudoni si sono lasciati. Il cestista svela: "Ha chiuso lei, non si fida di me, non riesce a superare quanto accaduto in passato"(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 22:45:00 GMT)

Stefano Laudoni e Valentina Vignali si sono lasciati di nuovo : Valentina Vignali ha lasciato Stefano Laudoni: è finita tra i due giocatori di basket Da qualche giorno non pubblicavano foto insieme nonostante si trovassero in vacanza alle Seychelles: la cosa ha insospettito i fan che oggi hanno avuto la risposta alla loro domanda: Valentina e Stefano si sono lasciati di nuovo? Ebbene sì. A raccontare […] L'articolo Stefano Laudoni e Valentina Vignali si sono lasciati di nuovo proviene da Gossip e Tv.

Valentina Vignali si svela : nel futuro un film a luci rosse? Risposta : Valentina Vignali di Uomini e Donne torna a confessarsi: nel futuro un film a luci rosse? Risposta e sfuriata. Poi spazio alle parole sulla radioterapia e alla cicatrice lasciata dal cancro Valentina Vignali, irriverente ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è tornata a confessarsi con i suoi fan di Instagram nelle scorse ore. E come […] L'articolo Valentina Vignali si svela: nel futuro un film a luci rosse? Risposta proviene da Gossip e Tv.