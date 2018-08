“Vado a fare jogging” Esce di casa e scompare nel nulla | poi la terribile scoperta

caffeinamagazine

(Di martedì 21 agosto 2018) Una scomparsa improvvisa che aveva subito fatto temere il peggio, scatenando prima la preoccupazione dei genitori e poi le disperate ricerche delle forze dell’ordine. Non aveva lasciato tracce dietro di sé questa ragazza di 20 anni, uscita dicome tante altre volte per andare aun po’ di jogging e tenersi in forma senza però, in quell’occasione, mai più tornare. Il fidanzato l’aveva attesa per ore, sperando che si fosse semplicemente fermata adue chiacchiere con qualche amico incontrato per strada. Poi, non vedendola rientrare nell’abitazione dove vivevano insieme da un po’ di tempo, si era allarmato e aveva contattato i parenti di Mollie Tibbetts, studentessa di Psicologia all’università di Brooklyn, in America. Un caso durato 35 giorni, durante i quali le speranze dei ricercatori erano andate diminuendo. Fino a quando ...