Dueaccusati di essere spie di Teheran sono statinegli Usa. Secondo il dipartimento di Giustizia Usa, raccoglievano informazioni sugli oppositori del governo iraniano. Avevano anche tentato di infiltrarsi nel movimento dei dissidenti in esilio Mujahedin-e Khalq e avevano messo sotto sorveglianza strutture israeliane. In manette,lo scorso 9 agosto, sono finiti Mohammadi Doostdar (38enne con la doppia cittadinanza iraniana e americana) e Majid Ghorbani, 59 anni, iraniano residente in California.(Di martedì 21 agosto 2018)