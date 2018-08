Usa | al via sciopero dei detenuti in tutto il Paese

Bomba d'acqua mette in ginocchio Borgo Ferrovia : strada chiUsa dai Vigili : È stata riaperta da poco alla viabilità la strada che da via Francesco Tedesco porta fino alla Ferrovia e viceversa. Nonostante il manto stradale fosse stato recentemente oggetto di interventi di ...

The Good Doctor - episodio speciale doppio (rinviato caUsa tragedia di Genova) in onda il 21 agosto : anticipazioni : doppio episodio per The Good Doctor in onda in prima serata su Rai1 martedì 21 agosto. L’11esima e 12esima puntata della prima stagione della serie medical erano previste in programmazione per il 14 agosto, ma sono state rinviate alla settimana seguente per lasciar spazio ai programmi di approfondimento sulla tragedia che ha colpito Genova col crollo del ponte Morandi. Proseguono quindi martedì 21 agosto su Rai1 con Un difficile distacco ...

Genova - al via il cda di Autostrade per informativa. Zona rossa chiUsa per motivi di sicurezza : Intanto, continua la polemica politica sulla decisione di revocare la concessione alla società e sulla possibilità di nazionalizzare la rete autostradale . Toti: nazionalizzare è nostalgia da Prima ...

Il prodotto indispensabile (da 2 - 99 sterline) che Meghan Markle Usa in viaggio : Meghan Markle per la prima volta è in vacanza da sola, dopo il matrimonio e dopo il break con Harry sul lago di Como, ospiti di George e Amal Clooney. I gossip dicono che sia volata a Toronto per rivedere amici e famiglia e che probabilmente il marito dovrebbe raggiungerla. Ma la neo-duchessa non è del tutto sola, anzi è in buona compagnia: sembra che non viaggi mai senza il suo prodotto di fiducia che costa solo 2,99 sterline e che si acquista ...

Asia Argento - il Nyt : pagò l'attore che la accUsava di molestie Sky : se è vero via da X Factor : Asia Argento è stata tra le prime donne nel mondo del cinema ad accusare pubblicamente il produttore Harvey Weinstein di violenza sessuale. Il suo fidanzato, la star televisiva culinaria Anthony Bourdain, si è unito con entusiasmo alla lotta. ...

Via Tommaso Cannizzaro a Messina : gli incidenti stradali occorsi agli scooter - la notte scorsa a caUsa del manto scivoloso : La notte scorsa in via Tommaso Cannizzaro si sono verificati diversi incidenti staradali che hanno avuto come protagonisti i conducenti di diversi scooter. A casusare tutto ciò, è stato un composto ...

Terremoto Molise : chiUsa in via precauzionale la SS 647 “Fondo Valle del Biferno” : “A seguito della scossa di Terremoto che ha colpito ieri il Molise, stanotte è stato chiuso in via precauzionale un tratto della strada statale 647 ‘Fondo Valle del Biferno’ per consentire la verifica dello stato dell’infrastruttura stradale da parte dei tecnici Anas. Ulteriori accertamenti proseguiranno questa mattina sull’intera tratta stradale, dal km 47.600 al km 63.400. Il traffico è deviato sulla statale 87 ...

Bomba d'acqua su Napoli - cede il costone : chiUsa al traffico via Pisani : QUARTO - Una frana è avvenuta ieri sera intorno a mezzanotte a via Pisani nella zona di confine tra Pianura e Quarto. Molto probabilmente il tutto causato dalle forti piogge di queste ore. Sul posto ...

Dazi - Cina riavvia negoziati con delegazione in Usa : Teleborsa, - La Cina riprende i negoziati con gli Stati Uniti per cercare di risolvere il contenzioso commerciale in corso. Il prossimo 23 agosto entreranno in vigore i nuovi Dazi reciproci all'import ...

Dazi - Cina riavvia negoziati con gli Usa : ANSA, - PECHINO, 16 AGO - La Cina riprende i negoziati con gli Usa nell'intento di risolvere il contenzioso commerciale in corso: Wang Shouwen, vice ministro del Commercio, guiderà questo mese una ...

Dazi - Cina riavvia negoziati con delegazione in Usa : La Cina riprende i negoziati con gli Stati Uniti per cercare di risolvere il contenzioso commerciale in corso. Il prossimo 23 agosto entreranno in vigore i nuovi Dazi reciproci all'import di beni per ...

Dazi : Cina riavvia negoziati con delegazione in Usa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Dazi - Cina riavvia negoziati con gli Usa : ANSA, - PECHINO, 16 AGO - La Cina riprende i negoziati con gli Usa nell'intento di risolvere il contenzioso commerciale in corso: Wang Shouwen, vice ministro del Commercio, guiderà questo mese una ...

Turchia - Casa Bianca : via le sanzioni se pastore Usa verrà liberato : La Casa Bianca esaminerà la rimozione delle sanzioni Usa alla Turchia se il pastore americano Andrew Brunson verrà liberato, ma non toglierà i dazi sull'import di acciaio e alluminio. Lo ha detto la ...