Us Open | 14 azzurri nelle qualificazioni

Aon Open Challenger - ecco l'entry list con gli azzurri Bolelli e Lorenzi : Ai nastri di partenza ci sarà anche lo spagnolo Guillermo Garcia Lopez , ex 23 del mondo, , già finalista a Genova nella passata edizione quando fu sconfitto dal greco Stefanos Tsitsipas , che dopo ...

US Open - Bracciali e Cecchinato in doppio! Record di azzurri nelle quali : ... è stato per qualche anno fuori dalle competizioni ma all'età di 40 anni vuole ancora mettersi in gioco e nel ranking di doppio è numero 101 del mondo. Cecchinato, indagato nel 2016 per aver ...

Tennistavolo - Italia in raduno verso l’Open di Repubblica Ceca : gli azzurri convocati : Periodo di raduni per la Nazionale Italiana di Tennistavolo. Di rientro dalla trasferta per l’Asarel Bulgaria Open, gli azzurri sono chiamati a un periodo di allenamento al Centro Federale di Formia (uomini) e a Castel Goffredo (donne) fino al 20 agosto in vista dell’Open di Repubblica Ceca che si disputerà la prossima settimana a Olomouc. Questi gli azzurri convocati dai CT Patrizio Deniso e Maurizio Gatti. MASCHILE: Leonardo ...

Us Open - nell’entry-list più italiani : le qualificazioni nel segno degli azzurri : Gli Us Open per i tennisti italiani, lo slam americano e gli azzurri in gara nelle qualificazioni al via la settimana precedente all’inizio ufficiale del torneo Sono diventati 13 i tennisti italiani nell’entry-list delle qualificazioni maschili degli Us Open, ultimo torneo dello Slam della stagione al via il 27 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York (le qualificazioni sono in programma la settimana ...

Atalanta-Hapoel 2-0 : i nerazzurri ai playoff contro il COpenaghen : L'Atalanta ha battuto 2-0 gli israeliani dell'Hapoel Haifa nel ritorno del terzo turno dei preliminari di Europa League. La vittoria di stasera, dopo quella per 4-1 nella trasferta di una settimana fa,...

Us Open - la entry list del torneo americano : 5 azzurri tra gli uomini - solo la Giorgi tra le donne : Us Open, ci saranno 5 italiani in tabellone a Flushing Meadows tra gli uomini, tra le donne invece la sola Giorgi Sono 5 i tennisti italiani presenti nell’entry-list per il main draw maschile degli Us Open, ultimo torneo dello Slam della stagione al via il 27 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York: si tratta di Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Matteo Berrettini e Paolo Lorenzi. Fuori di sei posti ...

Golf - European Tour 2018 : Justin Rose e Patrick Reed le stelle dello Scottish Open. L’Italia ci prova con sei alfieri azzurri : Un parterre de rois si sfiderà in occasione dell’Aberdeen Standard Investments Scottish Open, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, che andrà in scena tra giovedì 12 e domenica 15 luglio sul percorso par 72 del Gullane Golf Club di East Lothian. I migliori atleti del panorama mondiale effettueranno le prove generali in vista del The Open Championship, terzo Major stagionale, che catalizzerà l’attenzione durante ...

Golf - Scottish Open : Francesco Molinari tra i favoriti del torneo - sei azzurri in gara : Si gioca lo Scottish Open aspettando l’Open Championhip. In campo sei azzurri, Francesco Molinari tra i favoriti Francesco Molinari, dopo lo straordinario successo nel Quicken Loans National a cui è seguita una settimana di sosta, torna in campo nel John Deere Classic (12-15 luglio), gara del PGA Tour che si svolge al TPC Deere Run di Silvis nell’Illinois. Il torinese sarà tra i favoriti in un contesto in cui difende il titolo Bryson ...

Golf – Dubai Duty Free Irish Open - sei gli azzurri impegnati nel quarto evento dell’European Tour : E’ il quarto torneo delle Rolex Series con un ottimo field che comprende anche Rory McIlroy, oltre ai sei azzurri guidati da Matteo Manassero Sei giocatori azzurri sono impegnati nel Dubai Duty Free Irish Open (5-8 luglio), il quarto degli otto eventi delle Rolex Series dell’European Tour, con un montepremi di sette milioni di dollari, in programma al Ballyliffin GC, nella Contea di Donegal in Irlanda. Sono Matteo Manassero, Renato ...

Golf - European Tour 2018 : sei azzurri in cerca di gloria nel Dubai Duty Free Irish Open. Sfida a Jon Rahm e Rory McIlroy : L’European Tour 2018 fa tappa in Irlanda, dove il percorso par 72 del Ballyliffin Golf Club ospiterà tra giovedì 5 e domenica 8 luglio il Dubai Duty Free Irish Open. Sarà il fuoriclasse nordirlandese Rory McIlroy, che fino al 2015 ha ospitato il torneo insieme alla sua fondazione a sostegno dei più deboli, a godere del ruolo di favorito in un torneo che si preannuncia ricco di spettacolo, in virtù della partecipazione di alcuni tra i ...