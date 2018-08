Uomini e Donne Oggi Valentina Vignali | il servizio al TG5 sul cancro e sul futuro

Uomini e Donne gossip : il nuovo fidanzato di Marta Pasqualato è Simone : Uomini e Donne gossip: nessun ritorno di fiamma tra Marta Pasqualato e Nicolò Brigante Altro che ritorno di fiamma con Nicolò Brigante, come sospettava più di qualcuno: Marta Pasqualato ha completamente voltato pagina! L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, come promesso ai suoi follower qualche giorno fa, è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato. […] L'articolo Uomini e Donne gossip: il nuovo fidanzato di Marta Pasqualato è ...

Uomini e Donne : tra i nuovi tronisti anche Francesco Chiofalo (RUMORS) : Eccoci ad un nuovo appuntamento per parlare di uno degli show più attesi dal pubblico del piccolo schermo, Uomini e Donne. Lo show di Maria De Filippi è pronto a riaprire i battenti il 10 settembre su Canale 5. Stando alle ultime voci sul reality show pare che la regina della televisione italiana sia intenzionata ad attuare grandi cambiamenti. Infatti il programma, ormai arrivato alla sua 23esima edizione potrebbe essere completamente stravolto ...

Le donne fanno più acquisti in-app nei giochi rispetto agli Uomini : Gli utenti di sesso femminile pare abbiano il 79% in più di probabilità rispetto a quelli di sesso maschile di effettuare acquisti in-app nei giochi L'articolo Le donne fanno più acquisti in-app nei giochi rispetto agli uomini proviene da TuttoAndroid.

Uomini e Donne riparte il 10 settembre : l'ufficialità di Mediaset : Il pubblico di Canale 5 aspetta con grande fermento la ripartenza di un programma seguitissimo dagli italiani. Stiamo parlando di Uomini e Donne, la trasmissione di Maria De Filippi che ogni anno riesce a registrare un successo enorme. Tra le file del Trono Over, lo scorso anno, abbiamo visto nascere tantissime storie, come quella tra Ida e Riccardo che ha appassionato particolarmente i telespettatori, facendo passare in secondo piano Gemma ...

Uomini e Donne news - Camilla aggiorna i fan : Con Riccardo? “Stiamo insieme” : Uomini e Donne, Camilla ribadisce: Con Riccardo? “Niente pause, stiamo insieme” Perché Riccardo e Camilla hanno deciso di non vivere più insieme? I due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono lasciati? A queste domande loro stessi in persona avevano cercato di rispondere circa due settimane fa. Con un lungo video pubblicato sui social, […] L'articolo Uomini e Donne news, Camilla aggiorna i fan: Con Riccardo? “Stiamo ...

Uomini e Donne : Marta pronta a dire tutta la verità su Nicolò? L’annuncio : Uomini e Donne, Marta Pasqualato pronta a raccontare di più sulla sua vita privata: le sue confessioni riguarderanno il ritorno di fiamma con Nicolò Brigante? Di Marta Pasqualato e del possibile ritorno di fiamma con Nicolò Brigante molto si è parlato nell’ultimo mese. Quando i due hanno confermato di starsi risentendo, infatti, con le loro […] L'articolo Uomini e Donne: Marta pronta a dire tutta la verità su Nicolò? L’annuncio ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani "deve smetterla di farsi trattare male" : il consiglio inaspettato (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani pronta a tornare in studio tra grandi novità: arriva il consiglio di Daniela Rinaldi del pubblico(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Eugenio Colombo - "nuova" vita dopo Zeno : parla l'ex tronista (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Eugenio Colombo parla della "nuova" vita dopo la nascita di Zeno: "Mio padre mi ha dato tanti consigli..."(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 07:05:00 GMT)

Calabria - travolti dalla piena del Raganello : 8 morti - 4 Uomini e 4 donne. Bimbo in ipotermia : Il maltempo uccide in Calabria. Giovani escursionisti sono stati sorpresi dalla piena del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza. Il gruppo era formato da un...

Valentina Dallari e la lotta contro l’anoressia : il messaggio straziante dell’ex tronista di Uomini e Donne : Valentina Dallari di Uomini e Donne si racconta: il messaggio dell’ex tronista e la sua personale battaglia conto l’anoressia Quest’ultimo anno non è certo stato semplice per Valentina Dallari. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha dovuto fare i conti con un brutto mostro: l’anoressia. Oggi, però, il periodo più buio e critico per […] L'articolo Valentina Dallari e la lotta contro l’anoressia: il ...

Uomini e Donne : Mariano dimentica Valentina con un’altra? La verità : Mariano Catanzaro di Uomini e Donne ha un nuovo amore dopo Valentina? La relazione tra Mariano Catanzaro e Valentina Pivati, nata sotto le telecamere di Uomini e Donne, è terminata ormai settimane fa, dopo che i due avevano pubblicato il triste annuncio sui social. Entrambi, a ridosso della crisi, avevano dato la medesima versione dei fatti, ma con un epilogo differente: l’ex tronista del dating show di Canale 5 aveva infatti affermato ...

Uomini e Donne : Mario Serpa fatto fuori dal compagno di Giovanni Ciacci : Giovanni Ciacci: il compagno scelto da un brand al posto di Mario Serpa di UeD Un noto marchio di abbigliamento sportivo ha scelto di essere rappresentato come testimonial dal fidanzato di Giovanni Ciacci. Damiano Allotta ha rubato così la scena a Mario Serpa. L’ex corteggiatore e opinionista di Uomini e Donne è stato privato della sua “corona” e Allotta è riuscito ad assicurarsi l’esclusiva della nuova campagna ...

Uomini e Donne oggi - Mariano ha ritrovato l’amore dopo Valentina? La verità : Uomini e Donne oggi, Mariano Catanzaro: un’altra donna nella vita dell’ex tronista dopo Valentina Pivati? La smentita Mariano Catanzaro da qualche settimana ha fatto sapere di essersi lasciato con Valentina Pivati, conosciuta proprio a Uomini e Donne. Tra i due sembrava che la storia d’amore procedesse a gonfie vele. Le prime foto da loro condivise […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Mariano ha ritrovato l’amore ...