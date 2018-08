Uomini e Donne | Marta pronta a dire tutta la verità su Nicolò? L’annuncio

Uomini e Donne/ Gemma Galgani "deve smetterla di farsi trattare male" : il consiglio inaspettato (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani pronta a tornare in studio tra grandi novità: arriva il consiglio di Daniela Rinaldi del pubblico(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Eugenio Colombo - "nuova" vita dopo Zeno : parla l'ex tronista (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Eugenio Colombo parla della "nuova" vita dopo la nascita di Zeno: "Mio padre mi ha dato tanti consigli..."(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 07:05:00 GMT)

Calabria - travolti dalla piena del Raganello : 8 morti - 4 Uomini e 4 donne. Bimbo in ipotermia : Il maltempo uccide in Calabria. Giovani escursionisti sono stati sorpresi dalla piena del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza. Il gruppo era formato da un...

Valentina Dallari e la lotta contro l’anoressia : il messaggio straziante dell’ex tronista di Uomini e Donne : Valentina Dallari di Uomini e Donne si racconta: il messaggio dell’ex tronista e la sua personale battaglia conto l’anoressia Quest’ultimo anno non è certo stato semplice per Valentina Dallari. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha dovuto fare i conti con un brutto mostro: l’anoressia. Oggi, però, il periodo più buio e critico per […] L'articolo Valentina Dallari e la lotta contro l’anoressia: il ...

Uomini e Donne : Mariano dimentica Valentina con un’altra? La verità : Mariano Catanzaro di Uomini e Donne ha un nuovo amore dopo Valentina? La relazione tra Mariano Catanzaro e Valentina Pivati, nata sotto le telecamere di Uomini e Donne, è terminata ormai settimane fa, dopo che i due avevano pubblicato il triste annuncio sui social. Entrambi, a ridosso della crisi, avevano dato la medesima versione dei fatti, ma con un epilogo differente: l’ex tronista del dating show di Canale 5 aveva infatti affermato ...

Uomini e Donne : Mario Serpa fatto fuori dal compagno di Giovanni Ciacci : Giovanni Ciacci: il compagno scelto da un brand al posto di Mario Serpa di UeD Un noto marchio di abbigliamento sportivo ha scelto di essere rappresentato come testimonial dal fidanzato di Giovanni Ciacci. Damiano Allotta ha rubato così la scena a Mario Serpa. L’ex corteggiatore e opinionista di Uomini e Donne è stato privato della sua “corona” e Allotta è riuscito ad assicurarsi l’esclusiva della nuova campagna ...

Uomini e Donne oggi - Mariano ha ritrovato l’amore dopo Valentina? La verità : Uomini e Donne oggi, Mariano Catanzaro: un’altra donna nella vita dell’ex tronista dopo Valentina Pivati? La smentita Mariano Catanzaro da qualche settimana ha fatto sapere di essersi lasciato con Valentina Pivati, conosciuta proprio a Uomini e Donne. Tra i due sembrava che la storia d’amore procedesse a gonfie vele. Le prime foto da loro condivise […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Mariano ha ritrovato l’amore ...

Uomini e Donne Emanuele : frecciata a Sonia? Sfogo di mamma Mauti : “Non riesco…” : Uomini e Donne, Emanuele Mauti, frecciata a Sonia? Lo sportivo fa chiarezza, poi lo Sfogo di sua mamma: “A differenza di mio figlio, io non riesco…” Emanuele Mauti, ex corteggiatore di Uomini e Donne, dopo essere rientrato dalle vacanze, ha affidato a un post Instagram una riflessione, tra le cui righe qualcuno ha ravvisato una […] L'articolo Uomini e Donne Emanuele: frecciata a Sonia? Sfogo di mamma Mauti: “Non ...

Uomini e Donne Over : è guerra tra Antonella Bravi e Tony De Leonardis! : Tony De Leonardis ed Antonella Bravi, protagonisti di Uomini e Donne Over, sono ai ferri corti! Dopo il divorzio, lui tramite un’intervista ha iniziato a sparare a zero contro la sua ex! Ecco le parole che non ti aspetti! Chi ha ragione tra i due? Antonella Bravi e Tony De Leonardis si sono conosciuti ed innamorati a Uomini e Donne Over nella stagione 2011/2012. Immediatamente dopo, i due convolarono a nozze e lo scorso anno furono ospiti ...

Uomini e Donne/ Tina Cipollari - l’ultimatum a Maria De Filippi : “O me o Giorgio Manetti” (trono over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti nella bufera: anche Tina Cipollari contro il noto cavaliere per una motivazione ben chiara....(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 10:52:00 GMT)

Uomini e Donne - Eugenio Colombo : "Mio padre mi ha ricordato di non avere mai preferenze e che i figli sono tutti uguali" : Eugenio Colombo, ex tronista di Uomini e Donne, è diventato papà per la seconda volta. Lo scorso 9 agosto, infatti, la sua compagna, l'ex corteggiatrice Francesca Del Taglia, ha partorito il piccolo Zeno, secondo figlio della coppia dopo la nascita di Brando, avvenuto circa quattro anni fa.Eugenio, che dopo l'esperienza a Uomini e Donne ha intrapreso la carriera di dj, è stato intervistato dal settimanale ufficiale del programma condotto ...

Uomini e Donne - Mattia Marciano e Vittoria Deganello si sono lasciati : Vittoria Deganello, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha ufficializzato la fine della storia d'amore con l'ex tronista Mattia Marciano. Con una serie di storie pubblicate su Instagram, Vittoria ha voluto chiarire la situazione con i numerosi fan della coppia che non hanno potuto non notare il fatto che sia Mattia che Vittoria avevano smesso di pubblicare foto che li ritraevano insieme da un bel po' di tempo.prosegui la letturaUomini e ...

Uomini e Donne - Beatrice Valli contro gli haters di sua figlia : "Ci vuole più rispetto..." : La cattiveria degli haters, purtroppo, non risparmia neanche i bambini.Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e fidanzata dell'ex tronista Marco Fantini, da cui ha avuto una figlia di nome Bianca, si è sentita in dovere di replicare alle stupide battutine indirizzate alla sua secondogenita (la Valli è mamma anche di Alessandro, nato da una precedente relazione).prosegui la letturaUomini e Donne, Beatrice Valli contro gli ...

Uomini E DONNE/ Giorgio ferisce Gemma : "Nessuna possibilità di tornare insieme" (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti nella bufera: anche Tina Cipollari contro il noto cavaliere per una motivazione ben chiara....(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 21:45:00 GMT)