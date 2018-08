Unilever Italia | le auto aziendali diventano ibride

Sostenibilità : Unilever Italia e Toyota insieme per la prima flotta aziendale ibrida : A partire da settembre 2018, Unilever Italia introdurrà la sua prima flotta di veicoli Full Hybrid Electric marcati Toyota Auris Hybrid per uso aziendale da parte della Forza Vendite, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività, in linea con gli obiettivi dell’Unilever Sustainable Living Plan, il piano per la crescita sostenibile di Unilever. Nell’ambito del programma di riduzione dell’impatto ambientale EV100 promosso ...